Les conseillers de Blackpool devraient discuter d’une interdiction des bars de lap dance, car ils pensent que cela réduira la violence envers les femmes et rendra la ville balnéaire plus conviviale pour les familles.

Les plans qui doivent être discutés mardi prochain verront une nouvelle politique pour la station balnéaire du Lancashire, autorisant un seul sex-shop à faire du commerce, tout en fixant une limite zéro pour les clubs de danse.

Quatre clubs existants seraient autorisés à continuer à fonctionner, mais une fois leur licence expirée pour une raison quelconque, ils ne seraient pas renouvelés.

On pensait qu’il y avait environ 13 salles de lap dance à travers Blackpool au milieu des années 2000, mais le nombre a diminué ces dernières années.

En 2019, Eden One, l’une des dernières salles debout, a été brièvement déchue de sa licence de divertissement sexuel après qu’un homme de 25 ans ait subi des brûlures au deuxième degré.

Le comité des licences du conseil de Blackpool est fixé à une limite de zéro sur les nouveaux clubs de lap dance dans la ville la semaine prochaine, les quatre clubs restants ne pouvant rester ouverts que jusqu’à l’expiration de leurs licences.

Le parieur, qui visitait le cerf, a été incendié par un danseur qui brandissait une bombe aérosol et un briquet.

La licence du club a été rétablie en janvier 2020, a rapporté la Blackpool Gazette.

Les plans qui seront discutés au comité des licences du Blackpool Council mardi prochain resserreront les réglementations existantes concernant les lieux de sexe.

Les chefs de licence affirment que cette décision reflète mieux l’objectif de Blackpool d’être une station balnéaire familiale et le soutien du conseil à la campagne du ruban blanc pour réduire la violence à l’égard des femmes.

Le président des licences du conseil, Cllr Adrian Hutton, a déclaré: « Nous sommes une ville familiale et certaines des choses qui se sont déroulées ne sont pas conformes aux règles.

«Il y a eu des plaintes de membres du public auxquelles nous avons dû faire face.

« Nous ne sommes pas contre que les gens viennent à Blackpool et s’amusent, mais il y a un élément qui cause des problèmes et c’est un moyen de réduire cela.

«On a beaucoup réfléchi à ce sujet pour trouver une politique qui aide la ville.

Les membres du comité des licences du conseil sont invités à accepter de réduire le nombre de sex-shops autorisés des deux actuels à un.

Un rapport du conseil ajoute qu’en tant qu’autorité accréditée par White Ribbon, le conseil de Blackpool s’efforce de fixer une limite zéro sur le nombre de lieux de divertissement sexuel (clubs de lap dance).

Eden One est l’un des derniers clubs de lap dance de Blackpool. Il a pu rouvrir en janvier de l’année dernière, après qu’un danseur a accidentellement causé des brûlures au deuxième degré à un parieur tout en tenant une bombe aérosol et un briquet.

«Auparavant, le nombre de lieux de divertissement sexuel (SEV) était fixé à quatre. En vue d’atteindre les objectifs du ruban blanc, il est proposé que le nombre de SEV soit réduit à zéro, une exception étant faite pour les quatre établissements actuellement autorisés.

Les clubs sont actuellement fermés sous les restrictions de Covid, mais une fois qu’ils rouvriront, ils recevront une nouvelle licence à condition qu’ils respectent la législation et les conditions de licence.

Cependant, une fois qu’une licence expire, est révoquée, abandonnée ou autrement non renouvelée, les droits acquis seraient perdus.

De nouvelles demandes seraient toujours envisagées, mais avec la politique du zéro en place, il serait beaucoup plus difficile d’obtenir une licence.

D’autres changements dans la politique révisée incluent des contrôles plus stricts sur la façon dont les danses sont payées et l’interdiction pour les danseurs d’emmener leur téléphone portable dans les salles de spectacle.

CCTV doit pouvoir stocker des enregistrements pendant au moins 21 jours.

La politique, qui a été révisée pour la dernière fois en 2016, sera soumise au comité des licences du conseil le mardi 19 janvier pour examen.