Blackpool 3-3 Oxford Utd

Blackpool a réservé sa place dans la finale des barrages de la Sky Bet League One en remportant une victoire totale de 6-3 contre Oxford.

Oxford a pris les devants tôt dans la nuit à Bloomfield Road pour se donner l’espoir de renverser le déficit de 3-0 dès le match aller de leur demi-finale, mais les buts rapides d’Elliott Embleton et de Kenny Dougall ont inversé l’égalité en faveur de Blackpool.

Rob Atkinson a de nouveau donné une lueur à Oxford peu de temps après la pause, mais Jerry Yates a rapidement frappé à nouveau pour que Blackpool éteigne tout espoir d’un retour dramatique. Olamide Shodipo a ensuite frappé dans les phases finales pour mériter à Oxford un nul 3-3 dans la soirée.

Blackpool se dirige maintenant vers Wembley le dimanche 30 mai, où ils affronteront Sunderland ou Lincoln pour une place dans le championnat. Ces deux-là se rencontrent samedi après-midi, vivent sur Sky Sports Football à partir de 15h.

Progression de Blackpool après un tirage passionnant

Aucune équipe n’avait jamais annulé un déficit de trois buts au match aller dans l’histoire des play-offs, mais les espoirs d’Oxford de faire l’impensable ont été renforcés après seulement sept minutes alors que Matty Taylor a trouvé de la place dans la surface après qu’un coup franc ait bouclé sur son chemin. , avant de tirer dans le coin inférieur.

Cependant, tous les nerfs ressentis par les fans – de retour à Bloomfield Road – ont été dissipés à peine quatre minutes plus tard grâce à une frappe sensationnelle d’Embleton. Le milieu de terrain a récupéré le ballon juste à l’intérieur de la moitié d’Oxford et s’est dirigé vers le bord de la surface avant de boucler une pêche absolue dans le coin inférieur. C’était un effort imparable.

Et le match retour a été renversé à peine deux minutes plus tard alors que Daniel Ballard a brillamment gardé un corner en vie avec une tête en arrière sur le but, permettant à Dougall d’accrocher le ballon à travers la ligne de six mètres.

Oxford avait marqué sept minutes après le début de la première mi-temps pour se donner de l’espoir, et ils ont répété le tour quelques minutes après le début de la seconde alors qu’Atkinson se dirigeait d’un coup franc d’Henry pour égaliser à nouveau le jeu à 2-2 et réduire l’avance totale de Blackpool à trois buts. .

Mais une fois de plus, ils se sont rapidement défaits par une mauvaise défense. À peine deux minutes plus tard, Blackpool en a attrapé un autre, alors que Demetri Mitchell passait par la droite pour Yates, qui a pris un contact dans la surface avant de frapper une frappe basse devant Jack Stevens.

Oxford a continué et en a attrapé un autre à travers Shodipo à bout portant à la 74e minute, mais il n’y aurait plus de rallye car Blackpool garantissait leur progression.

L'homme du match – Jerry Yates

















L’attaquant de Blackpool Jerry Yates a consacré son but lors du match retour de la demi-finale des barrages de son équipe contre Oxford à Jordan Banks, le garçon de neuf ans qui a été tragiquement tué par la foudre.



Lee Hendrie sur Sky Sports Football:

« Il a travaillé la ligne et travaillé très dur. Il a également obtenu le but qu’il méritait. C’était une excellente performance. »

Et après?

Blackpool progresse vers la finale des barrages de la Sky Bet League One, qui aura lieu à Wembley le dimanche 30 mai à 15 heures, tandis qu’Oxford restera dans la division pour la saison 2021/22, qui débutera le samedi 7 août.