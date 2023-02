Blackpool 2 – 2 Huddsf’ld

Un égaliseur tardif de Josh Bowler a valu à Blackpool à 10 ce qui pourrait s’avérer un point vital dans un match nul 2-2 passionnant avec les autres lutteurs du championnat Huddersfield.

Bowler a bondi à la 90e minute pour ajouter à l’effort d’Andy Lyons et annuler les buts de Matty Pearson et Josh Koroma, s’assurant qu’il a terminé les honneurs même lors d’une rencontre sanglante à Bloomfield Road.

Le match nul signifie qu’il reste désormais 12 matchs sans victoire au championnat pour les hommes de Mick McCarthy, qui ont au moins mis fin à une série de deux défaites consécutives pour rester 23e du tableau tandis que les Terriers sont 22e.

Les visiteurs ont eu raison des premiers échanges, avec la première véritable ouverture à la 18e minute lorsque l’effort de Martyn Waghorn a été bien stoppé par Chris Maxwell dans le but de Blackpool.

À peine trois minutes plus tard, c’était au tour de Jonathan Hogg de se rapprocher de Town, tirant au-delà du poteau gauche après un coup de pied arrêté.

Il a fallu un certain temps à l’équipe locale pour se développer dans le jeu, qui a répondu avec les efforts de Jerry Yates et Sonny Carey alors qu’ils cherchaient à frapper leurs adversaires au comptoir.

Mais ce sont les Terriers dont la domination a finalement été récompensée lorsque Pearson a poussé le ballon à la maison après que Blackpool n’ait pas réussi à éliminer le danger au bord de leur propre zone.

Les Tangerines se sont ralliés dans les phases finales de la première mi-temps avec Carey et Curtis Nelson ayant tous deux des opportunités de niveler.

Leur travail a été rendu encore plus difficile quelques secondes avant la pause, cependant, lorsque Gary Madine a reçu un carton rouge pour ce qui semblait être un coude sur Tom Lees.

Un but pour le bien et avec un avantage de joueur, les Terriers ont cherché à affirmer leur domination après la pause et auraient pu étendre leur avance avec David Kasumu et Waghorn qui ont tous deux raté de bonnes occasions.

Scott High et Lees ont également eu l’occasion de doubler l’avance des visiteurs tandis que Kenny Dougall a lancé son effort haut et large après une rare sortie dans la moitié adverse par l’équipe locale.

Et les visiteurs ont été obligés de regretter leurs occasions manquées lorsque Lyon a trouvé le coin inférieur avec un effort intelligent avec l’extérieur de sa botte du côté droit de la surface à la 82e minute.

Huddersfield semblait avoir arraché les trois points lorsque Koroma a ramené le ballon à la maison depuis le bord de la surface avec quatre minutes au compteur pour envoyer les fans itinérants de Town fous de joie.

Mais alors que l’équipe locale regardait une troisième défaite consécutive en face, Bowler est apparu pour forcer le ballon à la maison à bout portant et donner à Mick McCarthy son premier point en tant que manager de Blackpool à l’occasion de son 64e anniversaire.