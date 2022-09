Les fans de Blackpink sont sur un nuage neuf. YG Entertainment a dévoilé le teaser du clip de Shut Down. La chanson complète sortira le 16 septembre 2022. Dans la vidéo, on peut voir Rose, Jennie, Jisoo et Lisa. Les deux premières filles sont montrées un peu plus en évidence. C’est la deuxième chanson après Pink Venom. Le teaser vous accroche car le son de la chanson est totalement différent de ce qui sort de l’écurie de YG Entertainment. La dernière chanson, Pink Venom, a été critiquée pour être trop répétitive. Le producteur de musique Teddy en a fait les frais. Mais Blinks a déclaré celle-ci comme la chanson de l’année.

Les membres de Blackpink ont ​​​​fait les manchettes et comment. Tout le monde attendait leur retour avec impatience. Les filles vont bientôt partir en tournée mondiale. Les fans attendent les annonces de dates. Jisoo, Jennie et Lisa ont toutes fait d’immenses nouvelles l’année dernière. Jisoo a fait ses débuts d’actrice avec Snowdrop avec Jung Hae-In. L’émission était controversée, mais les gens ont aimé la présence et la performance de Jisoo à l’écran. Mais Lisa les a éclipsés avec son single record Lalisa. Elle a également remporté le prix du meilleur soliste K-Pop au MTV VMAS 2022. Lisa a été vue avec des ambassadeurs de la marque Celina lors d’événements principaux. Jetez un œil à certaines des réactions pour le MV Teaser…

Je sais que je vais être annulé pour avoir dit ça, mais fermer sonne comme si c’était copié de quelque part. comme la CHANSON DE L’ANNEE !! Arr? (@sahiblinkeu) 13 septembre 2022

CE TEASER n’est pas qu’un teaser, c’est une reconstitution artistique, la brise que l’on respire, c’est un motif d’existence, un départ de ce cosmos atroce, une incarnation d’un être cher, c’est un moment pour les livres d’histoire, un corpus des plus beaux artisanat. ??? (@cherryplushies) 13 septembre 2022

Le rap de Jennie Kim dans Pink Venom a fait l’unanimité auprès des critiques musicaux. Elle fait également l’actualité de sa relation présumée avec le chanteur de BTS Kim Taehyung alias V. Les deux sont les célébrités les plus recherchées sur Google en Corée après l’annonce de la nouvelle. Quoi qu’il en soit, nous attendons tous Shut Down qui ressemble à une diversion des vieux succès de Blackpink.