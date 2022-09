BLACKPINK: Les fans en colère du groupe K-Pop TWICE tendance ‘Blinkscyberbullying’ – Voici pourquoi

K-Pop est synonyme de fan wars. Blinks de BLACKPINK et Onces de TWICE ont été mêlés à un débat houleux sur les réseaux sociaux depuis l’incident de Dahyun. Il se trouve que Kim Da-Hyun faisait un live avec ses fans lorsque le clip de Lisa, Lalisa est arrivé. Comme nous le savons, c’est l’un des plus grands succès de K-Pop de 2021-22. La chanson est un bop et Lisa a remporté des prix pour la même chose. Da-hyun jouait des chansons de TWICE pour les fans lorsqu’elle a sauté le clip de Lalisa qui était apparemment venu comme une publicité. Cela ne s’est pas bien passé avec une certaine section du fandom Blackpink. Selon certains Blinks, Da-hyun a apparemment menti en disant qu’elle n’avait pas de compte YT Premium.

Après cet incident, les humeurs des fans de TWICE et BLACKPINK ont augmenté sur les réseaux sociaux. Comme nous le savons, les insultes verbales sur Twitter peuvent être très désobligeantes et les deux fandoms l’ont battu. Maintenant, TWICE a écrit sur Twitter que certains cyber-intimidateurs de Blinks ont intimidé et doxxé un administrateur de l’une de leurs plus grandes pages de fans. Doxxing divulgue les informations privées de quelqu’un sur les réseaux sociaux avec une intention malveillante. Cela a apparemment affecté la santé de la personne qui cherche maintenant à se faire soigner dans un hôpital. Le hashtag #Blinkscyberbullying’ est à la mode depuis tôt le matin. Jetez un œil aux tweets…

comme la plupart le savent, le propriétaire a été piraté et doxxé. jusqu’à présent, les gens terrorisent son twt et son dms instagram personnel et utilisent son visage de manière malveillante. il est actuellement inconscient à l’hôpital, je vous prie d’arrêter. il souffre tellement, s’il vous plait n’en rajoutez pas. deux fois_trans (@deux fois_trans) 24 septembre 2022

“il n’y a aucune preuve que c’était des clignotements !” vous étiez tous en train de célébrer et de parler de cela, c’est que vous obtenez pour avoir suspendu le petit compte de vous tous qui n’avait rien à voir avec. la suspension N’équivaut PAS à une fuite d’informations personnelles !! monstres stupides #blinkscyberharcèlement https://t.co/EDFEpOB1Yx maya (@almxndmilktae) 24 septembre 2022

Attention, ils ont un palmarès.. Ils tourneront toujours le récit et appelleront tout le monde misogyne alors qu’ils détestent littéralement toutes les autres femmes autres que BP Pas de honte pour de telles personnes. #blinkscyberharcèlement #blinkscyberharcèlement https://t.co/20NU0jCesA pic.twitter.com/1Cae5dKLYI eena (@jiminsrealjams0) 24 septembre 2022

“Même énergie” Être suspendu n’est PAS comparable à être doxxé, piraté, avoir une fuite de visage et être utilisé à des fins malveillantes. Non ce n’est pas drôle et ça ne sera JAMAIS justifié. pic.twitter.com/VwwN6Gm2Yb hoodz (@HoodieTW) 24 septembre 2022

bp n’a même pas besoin d’un haineux, leur propre fandom a déjà fait du bon travail, j’espère que leurs favoris le savent et leur donnent une autre longue pause car ils méritaient tellement de toute façon stan deux fois pour une meilleure personnalité. deux fois meilleur gg deux fois meilleure fille deux fois je t’aime ?? #blinkscyberharcèlement https://t.co/kI1tapCAGH Eya. (@jmsexycutie) 24 septembre 2022

si nous parlons de clignements et de leur cruauté, j’aimerais rappeler à tout le monde que cligne des yeux a doxé mon argumentaire et diffusé sa photo, keke dans ses qrts même si être une armée en Inde est incroyablement dangereux. Ils l’ont excusé en disant “protéger leur favori” #blinkscyberharcèlement https://t.co/TaDFx1KbKr ?Méga #JIMIM ??BRIT DAY? (@megaminimoni_) 24 septembre 2022

ils sont littéralement le fandom le plus dégoûtant de tous les temps, comme ils ont même ri une fois de la mort d’une petite fille juste parce qu’elle était une armée… maintenant je ne suis plus surpris quand ils font quoi que ce soit #blinkscyberharcèlement https://t.co/DZO6vEHhXI sara ? heure de pointe ? (@thvspop) 24 septembre 2022

Ce qui en a bouleversé beaucoup, c’est que le nom de Jonghyun a également été introduit. Les fans savent qu’il est un chanteur de K-Pop décédé par suicide. C’est l’une des plus grandes tragédies récentes de l’industrie. Les membres de BLACKPINK sont occupés avec leur retour, Pink Venom qui se porte plutôt bien.