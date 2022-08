Blackpink : L’acteur de Jennie Kim dans The Idol révèle que la diva s’est donnée à 100 % malgré sa blessure ; les fans prient pour son rétablissement

La rappeuse et chanteuse Blackpink Jennie Kim est une professionnelle assidue. Le meilleur gang de filles K-Pop se prépare pour un retour en août. Il y a beaucoup d’excitation pour Born Pink. De plus, YG Entertainment a annoncé sa tournée mondiale en octobre. Jennie, membre de Blackpink, a également fait ses débuts à Hollywood avec The Idol. C’est ses débuts. Jennie Kim est devenue virale lorsque la bande-annonce a été révélée par HBO. On peut la voir en tant que danseuse de fond. Le spectacle est réalisé par le Weeknd, Reza Fahim et Sam Levinson d’Euphoria. L’idole est faite pour HBO. Dans la bande-annonce, Jennie Kim a été vue dans un débardeur et un short. HBO a ensuite confirmé sa présence avec une photo.

Les fans de Blackpink ont ​​​​été surpris de savoir que Jennie Kim travaillait dur malgré une blessure. Cela a été révélé par Chelsea Fuji qui faisait également partie du projet. Elle a dit que Jennie Kim avait tout donné même si elle était très occupée et qu’elle avait un emploi du temps très strict en Corée. Comme nous le savons, ce retour est énorme pour YG Entertainment, il est donc évident qu’ils voulaient les quatre filles pour chaque activité. Les fans ont remercié Chelsea Fuji d’avoir pris soin de Jennie Kim pendant le tournage de The Idol. Les fans sont maintenant à la recherche de son rétablissement. Jetez un œil aux tweets…

jennie est vraiment très travailleuse, elle est de nouveau blessée, elle fait de son mieux pour cb et l’idole qui montre à quel point elle est inspirante, je suis si fière d’être votre fan jennie kim, s’il vous plaît, respectez-la, elle mérite tous les droits d’être traitée par l’amour qu’elle mérite tellement guérissez bientôt jenny 🙂 r. (@JNlisus) 4 août 2022

Selon la danseuse Chelsea Fuji, Jennie a été blessée et bien qu’elle soit très occupée en raison de son emploi du temps chargé, elle a travaillé très dur lors du tournage de la série The Idol. Elle mentionne que Jennie a dansé et qu’elle a fait des merveilles ! #BLACKPINK # #JENNIE # @BLACKPINK | ? pic.twitter.com/xyOlcJpqqt JENNIE CHILI (@jenniebpchile) 4 août 2022

The Idol met en vedette Lily Rose Depp dans le rôle principal avec The Weeknd. Ce sera les débuts de Jennie Kim en tant qu’actrice à Hollywood. Le rappeur est un ambassadeur de la marque Calvin Klein. Jennie Kim est l’une des idoles K-Pop les plus populaires à l’étranger.