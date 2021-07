BLACKPINK devient les premières stars de la K-pop à lancer des cartes de crédit, les fans se sentent dépassés

Avec leur musique incroyable, BLACKPINK prend le monde d’assaut. Le groupe de filles bénéficie d’un grand nombre de fans depuis cinq ans maintenant.

Ils sont devenus les premières stars de la K-Pop à lancer leur propre gamme de cartes de crédit.

Selon certaines informations, les filles se sont associées à une entreprise de cartes de crédit pour créer leur nouvelle collection de cartes BLACKPINK. Sur leur compte Instagram, les filles ont fait l’annonce officielle et ont montré les magnifiques cartes.

La nouvelle est une bonne surprise pour BLINKS (fans de BLACKPINK) car il s’agit de l’une des annonces majeures du groupe avant les célébrations massives du cinquième anniversaire en août.

Les collaborations par cartes de crédit, qui sont généralement exclusivement établies avec des célébrités bien connues, se sont associées au groupe de filles BLACKPINK, en raison de leur renommée mondiale et de leur large base de fans. De plus, les membres du groupe, principalement Jennie, Lisa, Rose et Jisoo, auraient aidé à concevoir la carte de crédit.

L’agence du groupe YG Entertainment sur le projet à venir a déclaré: « Nous espérons créer une grande synergie grâce à la carte de crédit lancée avec BC Card. À l’approche du cinquième anniversaire de BLACKPINK, nous espérons que ce partenariat sera l’occasion de fournir une plus grande satisfaction aux fans . «

[BLACKPINK x BC CARD] Hwang Bokyung, PDG de YGE, a déclaré : « Alors que nous approchons du 5e anniversaire de #BLACKROSEdébuts, nous espérons que ce partenariat sera l’occasion de donner plus de satisfaction aux fans. »@BLACKPINK pic.twitter.com/HELHVuI4zB – YG ARTISTS GLOBAL (@YGA_GLOBAL) 18 juillet 2021

[IG] bccard_official mise à jour instagram « #BLACKROSE x événement BC Card » visites pour plus de détails https://t.co/efp9EPEBsK#BLACKROSE @BLACKPINK pic.twitter.com/uRipkbHxPf – GLOBAL BLACKPINK (@GlobalBlackPink) 14 juillet 2021

Le PDG Choi Won Suk à propos de leur collaboration avec les filles, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer la première collaboration par carte de crédit avec BLACKPINK. Nous prévoyons de lancer une variété de produits pour la génération MZ.

Pendant ce temps, le 8 août, le groupe célébrera cinq ans de magnifique voyage dans le monde de la K-pop en lançant leur très attendu « 4+1 PROJECT ».

Les dames se préparent également pour la sortie de leur film ‘THE MOVIE’, qui est prévue pour le 4 août. Le film devrait actuellement sortir dans les salles du monde entier.