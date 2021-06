Blackpink confirme la date de sortie du film avant son cinquième anniversaire

Blackpink, le célèbre groupe de filles K-pop de Corée du Sud a révélé la date de son long métrage, ‘BLACKPINK- The Movie’. Le film sortira le 4 août, quelques jours avant le 5e anniversaire du groupe, le 8 août.

Le film devrait sortir dans le monde entier, dans une centaine de pays avec une installation massive. Alors que leur premier long métrage documentaire ‘BLACKPINK- Light Up the Sky’ est sorti sur une plateforme OTT.

Le film se concentrera sur chaque membre du groupe – Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa. Certains segments du film incluent également « The Room of Memories », qui reflète leurs cinq dernières années, « Beauty » présente des photos de chaque membre et « Exclusive Interviews » contient des messages pour leurs fans. Il mettra également en évidence des séquences de performances de « The Show » de 2021 et « In Your Area » de 2018 aux côtés de chansons à succès du groupe.

Blackpink a fait ses débuts il y a cinq ans en 2016 avec « Square One », avec les chansons « Whistle » et « Boombayah ». Leur premier album studio, ‘The Album’, est arrivé en 2020 et ils ont organisé un concert virtuel en direct. Plus tôt cette année, Rosé a sorti son premier projet solo R, le deuxième album solo d’un membre de Blackpink après l’album solo de Jennie en 2018.

Pendant ce temps, le groupe dévoilera quelques clips francs des filles dans le cadre de leur « interview spéciale inédite » et cinq chansons de leur tournée de concerts, « The Show » et « In You Area ». Ils prévoient de divulguer de nombreuses surprises de ce type au mois d’août.