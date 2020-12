Le concert sera diffusé sur YouTube le dimanche 27 décembre à minuit HE via la chaîne YouTube du groupe K-pop.

« Nous voulions terminer l’année avec quelque chose de très spécial pour nos Blinks qui nous attendaient si patiemment », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Nous espérons que tout le monde pourra profiter confortablement de notre tout premier concert en direct THE SHOW à la maison et nous espérons profiter des avantages spéciaux que nous avons préparés pour ceux qui rejoignent notre chaîne. Dans l’ensemble, nous sommes ravis de partager ce moment amusant avec nos clignements. et nous ne pouvons pas attendre le SPECTACLE. »

Le livestream comprendra des performances de chansons de « The Album », que le groupe, composé de Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé, a sorti en octobre.

Le groupe passera en direct sur sa chaîne YouTube jeudi à minuit pour parler de « The Show » avec les fans.