Blackpink à Hamilton : la pole dance de Lisa, la chaleur de Jennie et bien d’autres rendent Blinks fou au First Ontario Centre [View Tweets]

Rose noire est sur Tour du monde né rose à l’heure actuelle. Les filles Rose, Jennie, Jisoo et Lisa sont dans Hamilton effectuer à la Premier centre ontarien. La vérification du son a eu lieu il y a quelques heures, après quoi les filles ont pris la scène par le feu. Ils ont joué devant la mer de Blinks qui s’est réunie pour le concert. Beaucoup de Blinks sont incrédules à l’idée de pouvoir regarder les filles se produire en direct devant eux. Les clips deviennent naturellement viraux, et les énergies et les vibrations de Blackpink sont élevées et résonnent de loin. Tout le monde jaillit et écrase Jennie, Lisa, Jisoo et Rose sur scène. Certains des extraits du soundcheck de la tournée Born Pink World Tour de Blackpink en Ontario deviennent également viraux.

Blackpink à Hamilton

L’expression Blackpink à Hamilton est une grande tendance sur Twitter et dans Hollywood News. L’un des plus grands groupes de filles, Blackpink, bénéficie d’un énorme nombre de fans à travers le monde. En parlant de leur concert en Ontario, que ce soit la gentillesse de Jisoo avec la pole dance de Lisa et la chaleur débordante de Jennie, Blinks devient fou de la façon dont Blackpink prend le contrôle de Hamilton. La performance de Lisa sur Money est également l’un des points forts. Blackpink a joué sur diverses chansons, notamment DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Typa Girl, Forever Young et plus encore. Les clips sont partagés en ligne.

Découvrez les clips viraux de la tournée mondiale Born Pink de Blackpink à Hamilton ici:

[? ] 221107 BLACKPINK ‘Kill This Love’ étape sur Born Pink World Tour à Hamilton J-1 ROS CAPTIVE HAMILTON #ROS # #BLACKPINK pic.twitter.com/I3YJ0c9Wnb ROSEANNE DAYS #ROS (@roseanne_days) 7 novembre 2022

J’AI VU LISA POLE DANCE EN DIRECT JE PEUX REPOSER EN PAIX MAINTENANT #LISA #BLACKPINKinHAMILTON pic.twitter.com/jX6hkyS2ql ash VOIT BP AUJOURD’HUI (@joyyssomi) 7 novembre 2022

JE NE PEUX PAS OBTENIR MES YEUX LISA ELLE EST IRRÉELLE ? #BLACKPINKinHAMILTON #LISA pic.twitter.com/5T0U0PNZvU honore lisa (@honorslisa) 7 novembre 2022

Je pourrais vraiment mourir en ce moment #BLACKPINK #BLACKPINKinHAMILTON pic.twitter.com/usRpAnhROI ash VOIT BP AUJOURD’HUI (@joyyssomi) 7 novembre 2022

elle était si agressive que je perdais la tête #BLACKPINKinHAMILTON#BLACKPINK_WORLDTOUR https://t.co/Zr24QOX4xv minuit ? (@taypinknayeon) 7 novembre 2022

Controverse Blackpink

Le concert du Blackpink World Tour a commencé à Séoul où les filles Jennie, Lisa, Jisoo et Rose ont donné leur premier concert. Les filles ont joué leur ouverture pour le World Tour pour la première fois en quatre ans. Les clips sont devenus viraux quelques jours plus tard à cause de l’erreur dans la chorégraphie de Blackpink sur scène. Cela a provoqué la controverse. Cependant, bientôt un journaliste assistant à l’événement a défendu le groupe en disant que le live était très différent des clips qui sont devenus viraux, ajoutant que non seulement la performance mais aussi les chansons étaient très bien maîtrisées. Il a qualifié d’injuste de négliger leurs efforts pour quelques erreurs mineures lors d’une performance en direct.

Je parie que la vitrine de Hamilton aurait fermé la bouche du détracteur maintenant. Blackpink a repris Hamilton et comment !