le Natanz Une installation nucléaire en Iran a mystérieusement perdu de l’électricité dimanche, ont déclaré des responsables iraniens, une panne de courant survenue lors des négociations à Vienne visant à revigorer l’accord nucléaire avec Téhéran que l’administration Trump a quitté.

L’électricité a été coupée à travers l’installation, a déclaré Behrouz Kamalvandi, un porte-parole du programme nucléaire civil, à la télévision d’État iranienne, a rapporté l’Associated Press.

«Nous ne connaissons toujours pas la raison de cette panne d’électricité et devons l’examiner plus en détail», a déclaré M. Kamalvandi. «Heureusement, il n’y a pas eu de blessé ou de dommage, et il n’y a pas de contamination ou de problème particulier.»

Malek Shariati Niasar, un législateur iranien qui sert de porte-parole de la commission de l’énergie du Parlement, a écrit sur Twitter que la panne était «très suspecte», a rapporté AP. Il a évoqué la possibilité de «sabotage et infiltration».