Blackmore n’a pas de chance en France alors que Docteur De Ballon gagne | Actualités des courses

Rachael Blackmore n’a pas eu de chance lors de son voyage en France pour le Grand Steeple-Chase de Paris alors que le Docteur De Ballon a produit sa course tardive pour compléter des victoires consécutives dans la pièce maîtresse d’Auteuil.

L’âge de neuf ans de Louisa Carberry est passé du dernier au premier entre les mains de Betrand Lestrade, à court d’un vainqueur prêt de la course de première année sur trois miles et trois quarts, d’une valeur de 327000 £ pour les connexions.

L’enfant de neuf ans n’avait été vu que deux fois depuis la collecte du précieux prix en 2020 qui avait été retardé jusqu’en octobre en raison de la pandémie.

Le Berry, cinq ans invaincu de David Cottin, a été expulsé favori et a tenté de faire toute la course. Cependant, son compagnon stable, le général En Chef, a partagé les tâches de pacemaking jusqu’à ce que le teint de la race change radicalement du côté des affaires.

Le général En Chef détenait une petite avance à l’avant-dernier, mais il a été fortement défié par Carriacou. Le vainqueur 2019, monté par James Reveley, a fait une grande tentative pour récupérer sa couronne – mais le Docteur De Ballon avait d’autres idées.

Le tir 3-1 a pris d’assaut la tête et s’est éloigné pour marquer facilement de cinq longueurs et demie. Carriacou a terminé deuxième, avec trois longueurs et demie de retour à Galleo Conti, qui a arraché la troisième place au General En Chef par un cou court.

Blackmore – à Auteuil pour la première fois – a occupé une position de premier plan sur Ajas pour l’écurie Cottin pendant la majeure partie de la course jusqu’à ce que le joueur de sept ans s’essouffle dans le dernier demi-mille.

Le raider britannique Lord Du Mesnil, entraîné par Richard Hobson, a suivi le rythme jusqu’à la sortie de Danny Mullins à la 10e clôture.

« Quel cheval incroyable. Le cheval est tout pour nous. Philip (Carberry, mari) avait fait un énorme travail avec lui. Bertrand le monte parfaitement », a déclaré Carberry à Sky Sports Racing.

« Je voulais juste qu’il rentre à la maison sain et sauf cette année. Je ne voulais pas lui mettre de pression. Faire cela est tout simplement exceptionnel. J’ai juste de la chance de l’avoir. »

Elle a ajouté: « C’est incroyable. Faire cela est tellement irréel. Philip a été associé à la princesse D’Anjou et l’a remporté deux fois (en 2006 et 2008), maintenant lui. Cela donne envie de pleurer. C’est juste incroyable. »