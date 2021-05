Blackmore en forme avec des aigus de Killarney | Actualités des courses

Rachael Blackmore a profité d’un triplé des gagnants lors d’une journée réussie sur la carte d’ouverture de la réunion de trois jours de Killarney en mai.

M. Tambourine Man a triomphé lors de sa deuxième course sur les haies en prenant les courses Follow Killarney sur Instagram Maiden Hurdle pour donner à la jockey, lauréate du Grand National, la première étape de son triplé lorsqu’elle a roulé pour l’entraîneur John Halley.

Le joueur de quatre ans avait déjà fait campagne sur le plat par Aidan O’Brien et a rejoint le chantier de Halley en avril pour se lancer dans sa carrière de saut d’obstacles.

Le hongre Galileo a terminé quatrième lors de ses débuts en haies à Kilbeggan, une course sur laquelle il s’est bâti pour revenir huit longueurs devant San Pedro.

«Il a fait une belle course le dernier jour à Kilbeggan, alors (il était) en train de faire un pas en avant», a déclaré Blackmore à propos du buteur de 4-1. «C’était génial qu’il puisse faire ça aujourd’hui.

« John fait beaucoup de cours avec eux, mais le sou ne tombe toujours avec lui que du côté des sauts. »

Blackmore a scellé un doublé après avoir mené le Cavalry Master de Henry de Bromhead vers une victoire de quatre ans et demi dans la course aux novices Jim Ryan Racecourse Services.

Agé de sept ans par Milan, le Cavalry Master gris (2-1) a été un impressionnant vainqueur à Kilbeggan et a géré une autre étape à cette occasion avec aplomb.

« Il est remonté depuis le dernier jour et se met très bien à courir », a déclaré Blackmore.

«Dans le passé, il a remporté un pare-chocs de deux milles à Kilbeggan, donc nous ne savions pas s’il resterait, mais le dernier jour, il est resté très bien.

« Il était de nouveau en voyage un peu plus loin aujourd’hui et est resté bien à nouveau. »

Gin On Lime (15-8) est ensuite devenue la troisième gagnante de Blackmore lorsqu’elle a triomphé dans la course aux débutants EBF Mares de Irish Stallion Farms pour De Bromhead, battant facilement son partenaire stable et 7-4 favori Tune The Chello par 42 longueurs, après avoir été laissé clair deux dehors .

« C’est une très bonne jument ce jour-là et elle a vraiment apprécié ça là-bas », a déclaré Blackmore.

«Elle a fait une petite pause et semble en être très bien revenue.

« Le terrain est du meilleur côté de la cession, elle a sauté et voyagé avec brio et a pu passer l’été. »

Jesse Evans de Noel Meade pourrait se diriger vers le Galway Hurdle après sa victoire dans le Kelly Farm Modernization Ltd Handicap Hurdle.

Le gagnant 9-2 était un troisième compétitif à Punchestown et s’est amélioré sur cette course pour réussir d’une demi-longueur sous Sean Flanagan.

« Il est évidemment un cheval intelligent et sa course à Punchestown était sa première dans un handicap compétitif et cela l’a aiguisé », a déclaré le jockey.

« Il pourrait avoir besoin d’un voyage dans le temps ou exactement de ce que nous avons eu aujourd’hui, un très bon galop – le Galway Hurdle pourrait être une possibilité. »

Getaway Gorgeous est devenu un gagnant de Listed en remportant le Tourist Attraction Mares Hurdle pour Brian Hayes et Willie Mullins.

Courant pour la première fois depuis qu’elle a terminé dernier des 23 coureurs du County Hurdle au Festival de Cheltenham, la jument triomphe cette fois en battant Western Victory d’une longueur et demie.

La fillette de sept ans a été maintenue vers l’arrière du peloton pendant une grande partie de la course, mais a commencé à éliminer ses rivales dans les derniers stades et a surmonté un saut désordonné au dernier pour l’emporter à 11-2.

« Elle a atterri là-bas à l’arrière de l’avant-dernier et j’ai dû continuer alors et elle a sauté au dernier quand elle a eu un peu de lumière et se promenait un peu », a déclaré Hayes.

« Elle devait courir sans cagoule à Punchestown, mais a glissé sur le chemin du départ et a été retirée, donc aujourd’hui n’était que sa deuxième manche sans cagoule et n’ayant pas de cagoule aujourd’hui, peut-être a-t-elle encore allumé le feu et elle a bien gagné.

« Elle a bien couru en terminant 10e du Paddy Mullins Hurdle (en février), ce qui s’est avéré être une belle course et j’étais ravi avec elle aujourd’hui. »