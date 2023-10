Blackmon peut gagner jusqu’à 15 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec les Rocheuses en 2024

DENVER (AP) – Le voltigeur vétéran Charlie Blackmon peut gagner 2 millions de dollars en primes de performance dans le cadre de son contrat 2024…

DENVER (AP) — Le voltigeur vétéran Charlie Blackmon peut gagner 2 millions de dollars en primes de performance dans le cadre de son contrat de 2024 avec les Rockies du Colorado, ce qui porterait son salaire à 15 millions de dollars.

Blackmon pourrait gagner les bonus en fonction des apparitions au marbre : 500 000 $ chacun pour 425, 450, 475 et 500. L’accord annoncé vendredi comprend un salaire de base de 13 millions de dollars.

Le joueur de 37 ans a frappé .279 avec huit circuits et 40 points produits en 413 apparitions au marbre en 96 matchs cette saison. Il a été mis à l’écart entre le 10 juin et le 14 août en raison d’une fracture à la main droite, une blessure subie lorsqu’il a été touché par un lancer de Daniel Lynch de Kansas City le 3 juin. Blackmon est resté dans le match et a commencé les quatre matchs suivants.

Quatre fois All-Star, Blackmon a passé toute sa carrière de 13 saisons avec le Colorado. Seul le joueur de premier but Todd Helton, à 17 saisons, a joué plus longtemps pour les Rocheuses.

Blackmon en était à la dernière saison d’un contrat de six ans garantissant 108 millions de dollars, un accord qu’il a accepté après avoir remporté le titre au bâton de la Ligue nationale en 2017 avec une moyenne de 0,331.

