BLACKIE LAWLESS explique pourquoi WASP continue d’utiliser des pistes d’accompagnement pendant les concerts

Dans une nouvelle interview avec Le monde de la guitare revue, GUÊPE leader Blackie sans loi a de nouveau parlé de l’utilisation de pistes d’accompagnement pendant les performances live du groupe. Il a déclaré : « C’est parce que nous n’avons pas le personnel. Nous faisions des choses à partir de « L’idole écarlate »et il y a un orchestre de 100 musiciens là-bas ; emmener ce groupe en tournée serait financièrement impossible.

« La première fois que nous l’avons fait « Idole pourpre » « En live, on l’a fait sans l’orchestration », a-t-il poursuivi. « Est-ce que ça sonnait bien ? Oui. Mais quand on l’a fait avec l’orchestration, je me suis retrouvé au milieu de la salle en répétition, et je vous jure que c’était comme une expérience religieuse. Je me suis dit : « Si je suis un fan, c’est ce que je veux entendre ». C’est pour ça que je le fais. Cela améliore l’expérience. Je veux que les gens entendent les disques comme ils sont censés être entendus, pas comme une version fac-similée ».

Lorsque l’intervieweur a noté que « les gens pensaient que c’était [Blackie‘s] la voix et les guitares étant simulées avec des pistes, » Sans foi ni loi « Tout ce que quelqu’un doit faire, c’est l’enregistrer et écouter toutes les erreurs. Ensuite, ils comprendront. Tu peux essayer autant que tu peux, mec, mais tu vas tout gâcher. Le rock’n’roll n’a jamais été censé être parfait. Et même si tu essaies, ça ne le sera pas. »

En juin dernier, Noir a été demandé par Rock classique ultime à propos de la croyance de certains fans selon laquelle aucun d’entre eux GUÊPE Les concerts sont en fait en direct. Il a répondu : « Eh bien, s’ils sont assez fous pour y croire, c’est leur affaire. Mais s’ils le pensent vraiment, alors n’y allez pas. »

« Écoutez, Dieu m’a béni avec cette corne de brume dans la gorge. Comme tous ceux qui en ont une, nous aimons les montrer – et je ne suis pas différent.

« Je suis désolé si cela semble arrogant, mais il y a des moments où je suis là-haut et j’entends ce qui sort de moi, quand je maintiens une note ou quelque chose comme ça. Je me dis : « Wow, c’est plutôt cool », a-t-il poursuivi. « Je ne suis pas sûr que la plupart des gens auraient l’occasion de vivre quelque chose comme ça dans leur vie. Donc, de mon point de vue, j’en suis assez reconnaissant. Comme je l’ai dit, quand vous avez quelque chose que peu de gens peuvent faire, vous aimez le montrer. [Laughs]

« Permettez-moi d’ajouter encore une chose. J’ai grandi en écoutant « En direct de Leeds » [by THE WHO]. Même si je ne m’en suis pas rendu compte à l’époque, il y a des overdubs dessus. Mais c’est assez brut. On dirait que c’est fait par un groupe de trois musiciens. Pour la plupart, c’est assez réaliste. Mais ils ne le font plus comme ça. Ce qu’ils faisaient, c’était vous donner un reflet de 1970. Ils vous donnaient un instantané de cette période. Et c’est ce que faisaient les groupes. Mais lorsque la technologie a changé et que nous avons eu la possibilité de le faire sonner plus grand et mieux, qui ne le ferait pas ? Je veux dire, vous pouvez faire le « En direct de Leeds » version. On l’avait l’habitude de le faire. C’était bien ? C’était bien pour ce que c’était. Mais vous savez, si je vais voir un spectacle – et c’est mon opinion personnelle – je veux que ce truc sonne comme le disque. Je me fiche de ce que REINE dit, ou n’importe lequel de ces autres groupes, « Oh, nous le faisons en live ». Non, vous n’avez pas 20 gars derrière cette scène qui chantent. [Laughs] « Ce n’est pas grave. Ils reçoivent tous de l’aide. L’essentiel est d’offrir au public un bon spectacle. Qui se soucie de la façon dont il y parvient ? »

Sans foi ni loi a ajouté : « Il y a l’argument selon lequel certaines de ces chanteuses ici maintenant, elles ne chantent pas une note et elles ne le font probablement pas. Hé, écoutez, si je vais voir Yngwie [Malmsteen]Je veux voir Yngwie « Je ne suis pas là pour voir ça. J’irais plutôt voir les chansons. Mais si quelqu’un a un instrument dangereux dans lequel il est vraiment bon et qu’il peut faire quelque chose que peu de gens peuvent faire ? Ouais, je veux l’entendre le faire. Donc à mon avis, je leur donne ça, mais je leur donne aussi le meilleur des deux mondes. »

Noir précédemment abordé GUÊPELe recours présumé aux pistes d’accompagnement en novembre dernier dans une interview avec le magazine canadien La Voix du Métal. À l’époque, il a déclaré : « La conclusion à laquelle je suis arrivé était la suivante. Jusqu’à il y a environ cinq ans, nous faisions tout – c’était littéralement un groupe de quatre musiciens ; ce que vous entendiez est ce que vous obteniez. Et j’en suis arrivé à la conclusion que nous avons fait la tournée anniversaire pour « L’idole écarlate ». Nous avons ensuite apporté toute cette orchestration. Et je me suis mis au milieu de la salle et j’ai écouté ça en répétition pour la première fois. C’était comme une expérience hors du corps. Je veux dire, c’était incroyable. Et je me souviens avoir pensé : « Je n’ai jamais entendu ça comme ça en dehors du disque. » Et je me suis dit : « C’est ce que je veux faire à partir de maintenant. Je veux que ça sonne exactement « J’aime le disque. »

Il a continué : « Quand vous écoutez un disque comme « En direct de Leeds » [from] L’OMSc’est un groupe de rock qui fait une version musicale en trois pièces de « Tommy » ou certaines des autres chansons antérieures. C’est génial pour ce que c’est, mais ça ne ressemble pas « Tommy ». Ce qu’ils font maintenant avec tous les morceaux qu’ils sortent, ces performances sonnent comme le disque. Et donc vous devez prendre une décision en tant qu’artiste : à quoi voulez-vous que cette performance ressemble ?

Sans foi ni loi « Maintenant, en tant que chanteur, je suis très fier de ce que je fais. Quand on vous a fait un don comme celui que j’ai reçu, la plupart des chanteurs que je connais veulent le montrer, et je ne suis pas différent. Donc, oui, c’est moi qui chante là-bas. Mais en ce qui concerne les autres pistes d’orchestre ou les pistes de chœurs, je suis désolé, nous ne sommes tout simplement pas assez nombreux sur scène pour que cela sonne comme ce disque – c’est impossible. Donc, encore une fois, l’artiste, l’artiste individuel doit prendre la décision de ce à quoi il veut ressembler quand il sort. Et dès la première fois, comme je l’ai dit, je me suis mis au milieu de la pièce et j’ai écouté cette orchestration, ça m’a époustouflé. Et je me suis dit : « C’est ce que je vais faire à partir de maintenant ». Maintenant Je sais pourquoi L’OMS « Fais-le, ou d’autres groupes comme ça. Ils veulent qu’ils sonnent comme le disque. »

Noir on a aussi parlé de GUÊPEutilisation présumée de pistes d’accompagnement lors d’une apparition en mai 2023 sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk »Il a dit : « Il y a environ 10, 12 ans, nous avons fait « L’idole écarlate » la première fois dans son intégralité avec orchestration. Avant cela, nous avions juste fait – je l’appelle le « En direct de Leeds » version… Parce que si vous regardez ce que L’OMS fait avec le « En direct de Leeds »que nous pensions tous être live à l’époque, et nous nous rendons compte maintenant qu’il y a des overdubs sur ces disques, comme sur la plupart des disques live. Nous avons adopté une approche minimaliste pour le faire. Eh bien, nous avons décidé d’adopter une approche qui nous a permis de faire en sorte que cela sonne exactement comme le disque. Et nous n’avions jamais utilisé d’orchestration ou quoi que ce soit de ce genre. Nous sommes donc allés au studio, nous avons pris toutes les pistes du disque en ce qui concerne l’orchestration, nous avons pris les pistes vocales de fond, nous avons pris des doublages sur les pistes principales – nous avons tout fait. Et nous avons pris le tout et nous avons essayé de faire en sorte que cela sonne le plus comme le disque possible. Je me suis tenu au milieu de la pièce ce premier soir en répétition, et je vous jure que c’était comme une expérience hors du corps. Je n’avais jamais rien entendu de tel auparavant. Je n’avais jamais joué avec un orchestre live auparavant. Et donc c’était la chose la plus proche que vous puissiez faire de quelque chose comme ça.

« Écoutez, je comprends les deux côtés de l’argumentation à ce sujet », a-t-il poursuivi. « Pour ma part, quand je suis là-haut, je chante à tue-tête. Mais quel mal y a-t-il à avoir des améliorations pour faire en sorte que quelque chose sonne exactement comme le disque ? Parce que vous n’obtiendrez pas un groupe comme REINE ou n’importe quel autre groupe qui fait de grosses productions comme ça… Quatre gars ne peuvent pas sortir et reproduire ce disque. C’est impossible. Ça n’arrivera pas. Alors tu veux que ça sonne comme le disque ou tu veux que ce soit juste une performance live générale ? Et c’est une question de goût.

« Si vous voulez commencer à faire des disques où vous avez beaucoup d’orchestration et des choses comme ça, c’est impossible pour le faire sonner comme ce disque à moins que tu n’aies ça, » Sans foi ni loi « Et vous pouvez aussi avancer l’argument, qui est en cours à Broadway depuis 20 ans, le syndicat des musiciens se bat farouchement contre cela, mais la technologie avance et ça ne va pas s’arrêter, où il n’y a plus de musique live dans les productions de Broadway. Et le syndicat des musiciens a eu une crise à ce sujet. Eh bien, même avant que cela n’arrive, lorsque vous avez introduit des claviers avec des orchestres entiers, vous avez maintenant un gars qui remplace cent vingt personnes différentes. Alors où tracez-vous la ligne ?

« Comme je l’ai dit, je comprends que quelqu’un veuille une expérience vraie et organique, mais de mon point de vue, je l’ai regardé et je me suis dit… Une fois que j’ai entendu que ça sonnait exactement comme le disque, je me suis dit : « Je ne peux pas revenir en arrière ». J’ai mentionné L’OMS il y a une seconde, le « En direct de Leeds » approche. L’OMS Ils ont utilisé des cassettes pendant des années jusqu’à ce qu’ils commencent à embaucher tous ces autres gars pour les accompagner. Mais même encore, une grande partie du matériel pour clavier… « Je ne me laisserai plus avoir »des choses comme ça, tout cela est enregistré.

« Quand je monte sur scène, je suis très fier de ce don que Dieu m’a fait. » Noir « Et j’aime le montrer, je vais être tout à fait honnête avec vous. Mais je pense que les gens veulent voir ça ou l’entendre. Donc je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à ça. Si vous avez un guitariste qui est vraiment, vraiment bon, les gens vont là-bas pour voir ça. Mais encore une fois, quand je suis allé aux répétitions ce soir-là et que j’ai entendu à quoi ça ressemblait quand ça ressemblait au disque, je me suis dit : « Je ne pourrai jamais revenir en arrière ». Comme je l’ai dit, c’était une expérience de sortie hors du corps. »

On lui a demandé quel pourcentage de voix pendant GUÊPELes concerts live de sont enregistrés, Noir « Tu veux dire de mon chant principal ? Pour mon chant principal, j’encouragerais les gens à aller… Nous avons fait cinq concerts où j’étais assis. Allez voir ces deux derniers. Vous allez l’entendre haut et fort. Parce que quand nous étions à Sofia, j’ai craqué quelques fois, ce que je ne fais normalement pas. Mais c’était vers la fin de la tournée. Je veux dire, ce n’était rien de catastrophique, mais pour moi, je ne craque pas normalement. Mais ça arrive. Ça fait partie de l’expérience live. Mais quand on commence à faire les refrains et des choses comme ça, moi et Mike Duda et Doug Blairnous chantons tous, mais nous utilisons aussi des sauvegardes derrière cela. Parce que lorsque nous l’avons fait en studio, nous utilisions trois ou quatre pistes à la fois pour créer cela. Vous ne pouvez pas faire en sorte que ces refrains sonnent aussi énormes avec seulement des voix individuelles qui créent cela, car lorsque vous le faites en studio, vous doublez et triplez les pistes. J’ai mentionné REINE Il y a quelques temps, ils utilisaient 24 pistes de voix pour créer ces sons. On ne peut pas créer ces sons de chœur avec deux ou trois gars qui font ça. C’est impossible… À moins qu’il y ait 20 gars dans la pièce qui font ça, ça ne va pas sonner comme ça… Si vous faites 24 pistes de voix pour créer cet effet de chœur, une poignée de gars ne peut pas le faire, même avec des doublages électroniques. Et là, on peut entrer dans cet argument : ok, vous utilisez des effets mécaniques pour améliorer un gars là-bas. Je veux dire, où est-ce qu’on trace la ligne avec ça maintenant ?

GUÊPE a été critiqué pour l’utilisation supposée par le groupe de pistes d’accompagnement, notamment pour Noirle chant principal de , pendant au moins plusieurs années, comme Des boues métalliques signalées en 2019 après Sans foi ni loi et ses camarades de groupe ont joué au Festivals de Helgeå en Suède.

Ces dernières années, de plus en plus d’artistes ont eu la permission de s’appuyer sur des pistes préenregistrées, des déclencheurs de batterie et d’autres technologies diverses qui rendent les concerts plus synthétiques mais aussi plus cohérents. Pour le meilleur ou pour le pire, les pistes préenregistrées deviennent de plus en plus courantes pour les artistes en tournée de tous niveaux et de tous genres et elles ne sont pas seulement utilisées dans la musique pop – de nombreux artistes rock utilisent des pistes de lecture à des degrés divers.