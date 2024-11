Blackhawks de Chicago contre Sharks de San Jose LNH 31 octobre 2024 : aperçu, comment regarder, alignements

Un road trip de cinq matchs pour les Blackhawks se poursuit à Halloween avec Chicago à San Jose pour affronter les Sharks jeudi soir.

Chacune de ces équipes entrera celle-ci sur une victoire : les Blackhawks a éliminé l’Avalanche par un score de 5-2 lundi soir, tandis que les Sharks viennent de remporter leur deuxième victoire consécutive – et leur deuxième au total – de la saison avec une victoire de 4-2 contre les Kings de Los Angeles à domicile mardi soir. San Jose a également gagné dans l’Utah lundi soir pour un bref revirement après son épouvantable départ 0-7-2.

Ces neuf défaites en ouverture de saison comprenaient une Défaite 4-2 contre ces Blackhawks à Chicago il y a deux semaines, et la seule chose qui a vraiment changé pour ces deux équipes au cours des semaines qui ont suivi, c’est qu’elles ont des W au tableau d’affichage lors de leurs dernières sorties. San Jose est toujours une équipe terriblement incompétente, rendue encore plus médiocre par l’absence continue du choix n ° 1 au classement général de 2024, Macklin Celebrini, qui n’a toujours pas joué depuis sa blessure lors de l’ouverture de la saison. Une paire de gardiens de but décents, Mackenzie Blackwood et Vitek Vanecek, est à peu près la seule chose reconnaissable dans cette équipe, même si ces deux gardiens ont un pourcentage d’arrêts inférieur à 0,890 et une moyenne de buts alloués supérieure à 3,5 – une combinaison de leurs performances et de la rumeur d’un la défense patinant devant eux. Les meilleurs buteurs ici sont Mikael Granlund (13 points en 11 matchs) et Tyler Toffoli (10 en 11), dont on se souviendra chacun d’eux pour avoir joué ailleurs que San Jose à la fin de leur carrière. Il n’y a pas grand chose d’autre à dire sur cette équipe qui n’ait déjà été détaillé dans l’aperçu de ce match du 17 octobre susmentionné.

Attendez-vous à une composition similaire à celle que les Sharks ont présentée contre Los Angeles il y a quelques matchs :

Ce sera une formation tout aussi cohérente à Chicago, les Blackhawks n’ayant pas beaucoup changé à l’entraînement de mercredi par rapport aux combinaisons victorieuses de Denver :

Lignes des Blackhawks lors des échauffements contre l’Avalanche : Kurashev-Bédard-Teravainen

Hall-Foligno-Bertuzzi

Mikheïev-Dickinson-Donato

Marron-Reichel-Smith Kaiser Jones

Vlasic-Murphy

Allan Brodie Mrazek – Ben Pape (@BenPopeCST) 29 octobre 2024

Cela inclut Lukas Reichel au centre du quatrième trio avec Craig Smith et Pat Maroon, la présence de ces deux vétérans aidant apparemment Reichel à sortir un peu de sa coquille :

Richardson à propos de Reichel : « Il a l’air confiant. Même sur la glace à l’entraînement aujourd’hui, il se sent bien dans son jeu – il patine bien. » Le bavardage de Maroon et Craig Smith fait également ressortir davantage de personnalité chez Reichel. Il m’a dit l’autre jour que Maroon est toujours… – Ben Pape (@BenPopeCST) 30 octobre 2024

San Jose se sent peut-être un peu mieux après deux victoires, mais Chicago surclasse toujours cette équipe sur le papier et a géré cette équipe assez facilement lorsque les deux se sont rencontrés plus tôt ce mois-ci. Les Blackhawks devraient probablement pouvoir recommencer, même si c’est dans un endroit différent. Une performance similaire à celle réalisée contre une équipe bien supérieure au Colorado lundi soir serait plus que suffisante pour repartir de celle-ci avec quelques points.

Allons-y les Hawks.

Conte de la bande

Blackhawks – Statistiques – Requins

43,71 % (32e) — Corsi 5 contre 5 pour — 43,82 % (31e)

42,37 % (31e) — 5 contre 5 Objectifs attendus pour — 41,82 % (32e)

2,17 (32e) — Buts par match — 2,20 (31e)

3,52 (29e) – Buts contre par match – 3,98 (32e)

46,3 % (29e) — Mises en jeu — 49,0 % (22e)

16,60 % (28e) — Jeu de puissance — 20,2 % (21e)

75,76 % (27e) – penalty – 75,4 % (28e)

(Toutes les statistiques de la saison dernière)

Comment regarder

Quand: 21h30 CT

Où: Centre SAP, San José

TV: CHSN (Comment regarder) Et si tout cela n’est pas réglé d’ici novembre, nous pourrions commencer à publier une longue liste d’endroits où pirater gratuitement les flux du jeu. Seulement, je plaisante en quelque sorte.

Flux Web : ESPN+

Radio: WGN720