CHICAGO: Le capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, manquera le début du camp d’entraînement en raison d’une maladie, et il n’y a pas de calendrier pour son retour.

Toews, 32 ans, a déclaré mardi qu’il présentait des symptômes qui l’avaient laissé épuisé et léthargique.

Je suis extrêmement déçu, mais il ne serait pas juste pour moi ou mes coéquipiers d’essayer de jouer dans mon état actuel, a déclaré Toews dans un communiqué.

La défaite de Toews est le plus gros coup dur dans une séquence difficile pour Chicago à l’approche de la saison de 56 matchs, qui débute le 13 janvier. Le centre vétéran, triple vainqueur de la Coupe Stanley avec les Blackhawks, a récolté 18 buts et 42 passes. en 70 matchs la saison dernière, mais il est également l’un des meilleurs attaquants défensifs et options de mise au jeu de l’équipe.

L’annonce de la maladie de Toews intervient à la suite des blessures de Kirby Dach et Alex Nylander qui pourraient mettre les jeunes attaquants sur la touche pour toute la saison. Dach a été opéré lundi après s’être fracturé le poignet droit alors qu’il jouait pour l’équipe mondiale junior du Canada lors d’une exposition la semaine dernière. Nylander a été opéré le 21 décembre pour une déchirure du ménisque au genou gauche.

Les Blackhawks ont disputé les séries éliminatoires la saison dernière pour la première fois depuis 2017, mais ils ont été éliminés par Vegas au premier tour. Le gardien vétéran Corey Crawford est ensuite parti en agence libre dans le cadre de l’engagement accru de l’équipe à reconstruire, et Brandon Saad a été échangé au Colorado.

Les ajouts de Mattias Janmark, Lucas Wallmark et Carl Soderberg, tous responsables, des attaquants à double sens devraient aider Chicago à rester dans les matchs, mais la perte de Toews pendant une période prolongée serait difficile à surmonter pour l’équipe.

La santé de Jonathan est notre priorité absolue alors qu’il s’occupe de ce problème médical », a déclaré le président des opérations de hockey, Stan Bowman. L’organisation des Blackhawks de Chicago et notre personnel médical fourniront toutes les ressources nécessaires pour l’aider à recommencer à jouer au hockey. Bien qu’il ne se présente pas au camp d’entraînement le 3 janvier et qu’il soit absent indéfiniment, nous continuerons de le soutenir car il est une partie importante de notre famille.

Toews a été sélectionné par Chicago avec le n ° 3 au total au repêchage de 2006. Il a 345 buts et 470 passes en 943 matchs de saison régulière. Il a remporté le trophée Conn Smythe du MVP des séries éliminatoires lorsqu’il a mené les Blackhawks au championnat de la Coupe Stanley en 2010. Il a de nouveau été capitaine de l’équipe au titre en 2013 et 2015.

Il n’y a eu aucun mot de Toews ou de l’équipe sur la cause de ses symptômes, et il a demandé de l’intimité pendant qu’il se concentre sur sa santé et son rétablissement.

La santé et la confidentialité de tous nos joueurs sont primordiales pour l’organisation des Blackhawks de Chicago, a déclaré Bowman. «Nous nous soucions de Jonathan, et nous savons à quel point il veut être avec ses coéquipiers en compétition sur la glace. Nous fournirons d’autres mises à jour sur son statut au fur et à mesure que les circonstances changent et nous n’avons pas d’horaire pour son retour.

