Blackburn brise le cœur de Millwall pour aider Sunderland à se qualifier pour les séries éliminatoires

Une dernière journée dramatique dans le championnat EFL a vu un bouleversement dans le tableau, alors que Blackburn battait Millwall pour ouvrir la porte à Sunderland pour entrer dans les éliminatoires de promotion. Millwall détenait une avance de deux buts à la mi-temps contre Blackburn, qui s’accrochait à peine à l’espoir d’une place en séries éliminatoires. Cependant, une capitulation et un but tardif ont condamné Millwall à une autre saison dans le championnat.

D’un autre côté, la première victoire de Sunderland sur Preston North End depuis 2004 a permis au club de gagner une place. Maintenant, Sunderland affrontera Luton Town en demi-finale des séries éliminatoires. L’autre demi-finale oppose Coventry, qui a réussi un match nul pour conserver sa cinquième place au classement, et Middlesbrough.

Les rovers éliminent les Lions de façon spectaculaire

À The Den, les 45 premières minutes ont permis aux hôtes de réussir. Trois buts en première mi-temps donnaient l’impression que Millwall se rendait aux éliminatoires de la promotion du championnat. Après tout, il est entré dans le jeu en sixième position. Dans certains cas, un match nul aurait été suffisant pour conserver cette place et accéder aux séries éliminatoires.

Le doublé de Duncan Watmore en première mi-temps a donné une avance de 2-1. Le deuxième à restaurer l’avance de Millwall est venu après une calamité parmi la défense de Blackburn, et Watmore a simplement nettoyé les morceaux. Oliver Burke a ajouté un tiers sensationnel pour rapprocher encore plus Millwall.

Cependant, en sortant en seconde période, Blackburn était la meilleure équipe. Joe Rankin-Costello a réduit de moitié l’avance de Millwall. Ensuite, c’était un visage familier pour livrer les deux prochains buts pour Blackburn. Ben Brereton Díaz, qui avait marqué le plus de buts cette saison pour Blackburn, en a ajouté deux autres. Le premier d’entre eux est arrivé juste après l’heure de jeu, égalisant le match. Puis, d’une manière déchirante pour les supporters locaux, le Chilien a de nouveau marqué, donnant l’avantage à Blackburn. Le but est venu à la 86e minute.

Le résultat a maintenu Millwall à 68 points. Pendant ce temps, Blackburn a bondi à 69, ce qui est suffisant pour entrer dans les séries éliminatoires.

La victoire de Blackburn à Millwall crée une opportunité pour Sunderland

Cependant, le premier bris d’égalité est le différentiel de buts. Sunderland, qui jouait à Preston North End, a remporté une confortable victoire 3-0 pour maintenir son superbe différentiel de buts et égaler les 69 points de Blackburn. Sunderland a marqué des buts de la part de Manchester United, Amad Diallo, Alex Pritchard et Jack Clarke. Chacun des trois est venu en 12 minutes pour fournir à Sunderland un énorme trois points.

Sunderland a remporté une promotion dans le championnat la saison dernière. S’il peut battre Luton Town et le vainqueur de l’autre demi-finale des éliminatoires de promotion, il peut passer de la Ligue 1 à la Premier League en seulement deux saisons. Norwich et Southampton ont accompli l’exploit au début des années 2010. Il rejoindrait, par extension, Burnley et Sheffield United en Premier League la saison prochaine.

Calendrier des éliminatoires du championnat

Les séries éliminatoires sont disponibles sur ESPN + aux États-Unis. Ce sont des matchs à deux pattes, donnant à chaque équipe un match à domicile. Ensuite, l’éventuelle finale est un match unique au stade de Wembley. L’équipe à domicile est classée première pour les demi-finales.

13 mai — 12 h 30 HE — Sunderland contre Luton Town.

Peut 14h — 7h HE — Coventry contre Middlesbrough.

Peut 16 h — 15 h HE — Luton Town contre Sunderland.

17 mai — 15 h HE — Middlesbrough contre Coventry.

27 mai — 11 h 45 HE — Final

PHOTO : IMAGO / PA Images