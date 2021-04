Les craintes de relégation de Derby se sont approfondies après que la frappe de Harvey Elliott les ait condamnés à une défaite 2-1 préjudiciable à Blackburn.

L’équipe de Wayne Rooney a affronté la seule équipe en pire forme au cours des six derniers matchs lorsque l’ancien joueur de Rovers Tom Lawrence s’est dirigé de près.

Ils semblaient à l’aise pour les sorts par la suite, mais ont donné deux buts doux qui ont transformé le match en faveur de Blackburn, grâce à la tête intelligente de Sam Gallagher juste avant la pause – son septième de la saison – et à Liverpool Loanee Elliott marquant sa 50e apparition senior avec style, profitant après André Wisdom a abandonné inutilement la possession.

















Harvey Elliott rend hommage aux victimes de Hillsborough après avoir marqué le vainqueur de Blackburn lors d’une victoire 2-1 sur Derby.



Ce sont des temps inquiétants pour les hommes de Rooney qui, malgré une performance décente, ont perdu leur quatrième match en cinq sorties et restent quatrièmes à partir du bas, quatre points au-dessus de Rotherham qui a trois matchs en main.

Les rovers peuvent pousser un soupir de soulagement après avoir sûrement mis fin à tout problème de relégation persistant après une démonstration encourageante en deuxième mi-temps en particulier, qui a abouti à leur première victoire à Ewood depuis fin janvier.

Le capitaine de Blackburn, Darragh Lenihan, a raté une souche à l’aine, alors Jarrad Branthwaite a fait son premier départ depuis février. Les Rams, quant à eux, ont accueilli à nouveau Matthew Clarke et Nathan Byrne.

Le coup franc à la 20e minute d’Adam Armstrong a été superbement repoussé par David Marshall, et il s’est avéré crucial car Derby a pris les devants deux minutes plus tard lorsque le glorieux centre de gauche de Graeme Shinnie a été rencontré par Lawrence, qui a propulsé une tête à bout portant.

Derby a dominé la majeure partie de la mi-temps, jouant parfois avec Blackburn, et Patrick Roberts aurait dû mettre fin à un mouvement lisse avec un but mais bouclé de près.

Et ils ont payé le prix trois minutes avant la pause lorsque Barry Douglas s’est retrouvé dans un coin invitant et que Gallagher a eu l’espace pour faire habilement une tête au-delà de Marshall.

Louie Sibley est allé près de restaurer l’avance quelques instants plus tard avec un lecteur du pied gauche, mais Thomas Kaminski a produit un arrêt brillant, le faisant basculer pour un coin.

Armstrong a raté un triplé d’occasions dans les 15 premières minutes de la reprise, Marshall restant ferme les trois fois.

Marshall a été battu à la 66e minute lorsque Wisdom a perdu le ballon et Armstrong a nourri Elliott avant que l’adolescent ne pénètre dans le coin inférieur droit pour son sixième cette saison.

Kaminski a paré un coup franc rauque de Lawrence sur la trajectoire de Byrne, dont l’effort a canalisé le poteau cinq minutes plus tard avant qu’un arrêt encore meilleur dans les dernières minutes ne le voie superbement faire basculer la tête baissée de Colin Kazim-Richards.

Le coin d’arrêt de Byrne était terriblement proche de rentrer directement, mais Kaminski est intervenu avant que le dernier jeu du match ne voit Louie Watson descendre dans la surface, laissant les Rams furieux alors que le coup de sifflet final a sonné.

Ce que les gérants ont dit …

Blackburn’s Tony Mowbray: « Je ne me souviens pas avoir joué sans le contrôle que nous avions normalement comme ça pendant longtemps, et pourtant nous avons gagné le match. Nous aurions pu marquer beaucoup plus, Adam (Armstrong) aurait pu faire un triplé ce soir, et pourtant c’est une bonne équipe de football. Une bonne structure dans leur façon de jouer. Nous allons prendre les points, passer à autre chose.

« Après avoir marqué, cela a donné un peu de confiance à l’équipe, car ils sont venus avec un plan de match. Ils ont joué un match de transition, ont laissé tomber Lawrence et ils avaient un quatre avant qui semblait pouvoir tous s’échapper en première mi-temps. Écoutez. , Je suis juste heureux de prendre les points. Je pense que c’est une bonne équipe, ils doivent évidemment gagner un match ou deux eux-mêmes avant la fin de la saison mais il y a de bons signes pour eux. 50 points. Nous avons quatre matchs pour voir à combien nous pouvons en arriver, potentiellement un autre 12. «

Derby Wayne Rooney: « J’ai vu la rediffusion et c’est la pénalité la plus claire que vous ayez jamais pu voir. Je n’avais pas besoin de voir une rediffusion. Là où j’étais, le quatrième officiel était debout juste à côté de moi, l’arbitre a une vue magnifique sur ça, et c’est complètement inacceptable, la décision de ne pas donner de pénalité Ecoutez, je connais les arbitres, c’est un travail difficile, je respecte ça. Ils prennent parfois des décisions erronées, mais celle-ci est complètement inacceptable.

« Si mes joueurs n’ont pas un bon match, ne faites pas ce que vous demandez, je vais m’en occuper et prendre des mesures pour y faire face. Je ne veux pas vraiment suivre cette voie, mais Alan Wiley doit le faire. agir, parce que c’est inacceptable. J’ai demandé à parler calmement à l’arbitre, je ne vais pas aller crier et déclamer. Tout ce que je voulais, c’est une explication sur le fait qu’il ne voit pas que c’est une pénalité. Je ne mérite pas de perdre la partie. «