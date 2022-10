Blackburn 2 – 1 Birm’ham

Le premier but senior de l’adolescent Adam Wharton a aidé Blackburn à remporter une victoire 2-1 contre Birmingham.

Le diplômé de l’académie des Rovers a tiré dans une belle frappe basse juste avant la pause pour donner un répit à l’équipe de Jon Dahl Tomasson après une mi-temps au cours de laquelle le score aurait pu être très différent si les Bleus avaient saisi leurs opportunités.

Tahith Chong a frappé les boiseries dès le début et les visiteurs ont dû payer par l’intermédiaire de l’ancien prêteur de Birmingham Sam Gallagher, qui est rentré à bout portant après un mouvement soigné à la 17e minute.

La frappe de Wharton a doublé l’avantage trois minutes avant la pause, poursuivant un schéma impitoyable de finition de Blackburn ces dernières semaines alors qu’ils étaient à deux avec leurs deux seuls tirs de la mi-temps.

Comparez cela à Birmingham qui était continuellement frustré par Thomas Kaminski qui a effectué deux arrêts exceptionnels pour empêcher Scott Hogan ainsi qu’une superbe intervention tardive pour contrecarrer Lukas Jutkiewicz.

Hogan a finalement battu le Belge à la 80e minute pour ramener un but aux Blues, mais les Rovers se sont accrochés pour rester dans le top deux après leur cinquième victoire consécutive à domicile.

Une passe de Juninho Bacuna à la sixième minute pour Hogan a divisé la défense de Blackburn et il l’a remise à Chong qui a tiré un coup bas qui a battu Kaminski mais a tiré sur le poteau avant que Hogan ne voie un tir bloqué.

Ruthless Rovers a frappé l’avant avec sa première véritable attaque à la 17e minute lorsque le centre parfait de Tyler Morton depuis la droite a été rencontré par Gallagher qui a balayé son quatrième de la saison sur six mètres.

Les visiteurs auraient égalisé à la 27e minute sans Kaminski qui a réalisé un bel arrêt réflexe pour faire basculer la féroce frappe de 12 verges de Hogan.

Mais Blackburn a cliniquement doublé son avance 10 minutes plus tard lorsque le ballon est tombé gentiment sur Wharton à 30 mètres. Il a eu le temps de porter le ballon vers l’avant avant de passer sur son pied gauche et d’envoyer un entraînement bas dans le coin inférieur droit depuis l’intérieur de la surface.

Hogan aurait dû réduire les arriérés neuf minutes après la reprise lorsqu’il a été mis au but par Bacuna mais Kaminski a tenu bon et a repoussé l’attaquant.

Le gardien de Blackburn a de nouveau sauvé son équipe avec une belle intervention basse de Bacuna qui s’est accroché à une passe capricieuse, tandis qu’à l’autre bout, John Ruddy a détourné un tir de Ryan Hedges.

Bacuna a de nouveau été refusé par Kaminski qui a renversé son piledriver à longue portée, mais il n’a rien pu faire à 10 minutes du moment où le renversement de Jutkiewicz est tombé sur Hogan et il a martelé son septième de la saison.

Kaminski a complété l’affichage de l’homme du match à deux minutes de la fin avec un arrêt rapide pour faire basculer la tête de Jutkiewicz derrière le but.

Ce que les gérants ont dit…

de Blackburn Jon Dahl Tomasson: “C’était (la performance de Kaminski) la meilleure des meilleures. Classe mondiale. La première mi-temps a bien sûr été un match sans autant d’occasions, un match qui pouvait aller dans les deux sens. Je pense que Birmingham a montré une très bonne forme ces dernières semaines Je pense qu’ils ont fait du bon travail et en deuxième mi-temps, ils ont eu des occasions. Nous leur avons donné ces occasions en fait, et Thomas nous a aidés.

“C’était un excellent résultat contre une équipe en forme, qui jouait extrêmement bien. De nombreuses équipes ont eu des difficultés avec Birmingham au cours des dernières semaines, donc c’était une bonne performance, même si ce n’est probablement pas notre meilleur match avec le ballon. A marqué deux superbes buts et c’était bien de voir que nous avions des joueurs de milieu de terrain dans le dernier tiers. Morton a obtenu une passe décisive et Adam Wharton a marqué son premier but. Nous avons besoin que pendant la saison, les joueurs de milieu de terrain puissent également marquer des buts. Et bien sûr , Thomas a eu un match brillant dans le but. Il nous a sauvés aujourd’hui.”

de Birmingham Jean Eustache: “Je pensais que nous étions excellents aujourd’hui. Beaucoup de bonnes occasions que nous n’avons pas prises. Nous avons eu de très bonnes opportunités, nous sommes venus dans une meilleure équipe de la ligue et j’ai senti que nous contrôlions assez bien le jeu sans le ballon. Avec le balle, nous étions bons, nous n’étions tout simplement pas assez cliniques aujourd’hui.

“La seule chose décevante est évidemment la manière dont nous avons encaissé les deux buts ne nous ressemble pas. Encaisser ces deux buts était vraiment décevant mais le caractère dont le groupe a fait preuve pour revenir dans le match et continuer était agréable.”