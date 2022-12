Blackburn 1 – 4 N Forêt

Nottingham Forest a atteint les quarts de finale de la Coupe Carabao pour la première fois depuis 1994 avec une confortable victoire 4-1 sur Blackburn à Ewood Park.

L’international gallois Brennan Johnson a marqué deux fois lors de son retour au jeu après la Coupe du monde, tandis que Jesse Lingard et Taiwo Awoniyi ont également marqué.

Johnson a renvoyé les visiteurs devant lorsqu’il a soigneusement envoyé un penalty dans les premières minutes après avoir été renversé dans la surface par Scott Wharton, et l’équipe de Premier League aurait pu en avoir quelques autres, mais le gardien des Rovers Aynsley Pears a effectué cinq arrêts en première mi-temps. .

Wharton a compensé pour avoir concédé le penalty tôt avec une tête pour amener Blackburn à égalité à la pause.

Brennan Johnson a marqué deux fois pour Nottingham Forest





Lingard a remis l’équipe adverse en tête avec un coup franc dévié et les visiteurs ont conclu les choses avec deux buts dans les 10 dernières minutes pour envoyer Forest dans les huit derniers.

Les Reds semblaient les plus brillants des deux équipes à leur retour à la compétition pour la première fois depuis le 12 novembre et Johnson a eu la première chance du match cinq minutes plus tard lorsqu’il a été libéré avec des hectares d’espace sur la droite mais a foré son effort directement à Pears.

Le gardien de Blackburn a été contraint à un deuxième arrêt deux minutes plus tard lorsqu’Awoniyi a lancé un effort à bout portant directement sur lui alors que Johnson s’est avéré être le fil conducteur dans les premières minutes.

Les visiteurs ont reçu un coup de pied 13 minutes après le début de la rencontre alors que Johnson s’est avéré trop rapide pour le défi tardif de Wharton. Il s’est relevé et a envoyé Pears dans le mauvais sens pour mettre Forest 1-0.

Johnson de Nottingham Forest célèbre après avoir marqué un penalty





Les visiteurs sont revenus en avant, mais ils ont trouvé Pears en pleine forme, car il a empêché de nouveaux efforts d’Orel Mangala et Neco Williams.

Les rovers ont fait payer à Forest leurs occasions manquées et ont eu un égaliseur improbable une minute avant la pause alors que le coup franc d’Adam Wharton a été renvoyé à la maison par son frère Scott pour égaliser les choses.

Lingard a restauré l’avantage des visiteurs huit minutes après la pause lorsqu’il a été renversé par Scott Wharton et son coup franc bas a trouvé le filet grâce à quelques déviations qui ont pris Pears à contre-pied.

Les Reds tenaient à mettre le match au lit, mais un Pears inspiré était prêt à empêcher de nouveaux efforts de Lingard, Awoniyi et Rob Worrall avant qu’il ne franchisse son but pour empêcher Johnson de franchir la ligne.

Forest a finalement mis fin à l’égalité avec un peu plus de 10 minutes à jouer lorsque Lingard s’est faufilé à travers Awoniyi pour terminer froidement et que l’effort acharné de Johnson avec le dernier coup de pied du match en a fait quatre pour éliminer l’équipe du championnat de la compétition.

Quelle est la prochaine étape pour Blackburn et Nottingham Forest ?

Blackburn se rend à Sunderland le lendemain de Noël dans le championnat; coup d’envoi à 12h30, en direct Sky Sport Football.

Forest, quant à lui, se rendra à Old Trafford pour reprendre sa campagne de Premier League contre Manchester United le 27 décembre ; coup d’envoi 20h.