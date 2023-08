Blackburn 1 – 2 Hull City

Le remplaçant Aaron Connolly a marqué un doublé tardif alors que Hull revenait de l’arrière pour battre Blackburn à 10 joueurs 2-1 dans une rencontre à bout de souffle.

Les rovers étaient contre lui dès la 17e minute lorsque Harry Pickering a reçu ses ordres de marche pour renverser Liam Delap lorsqu’il était propre, mais a fait preuve d’une grande résilience et a réussi à prendre une avance à la 74e minute grâce à Sam Gallagher.

Cependant, Hull a superbement récupéré et Connolly a égalisé à la maison à la 81e minute avant de donner aux Tigers leur première victoire en championnat à l’extérieur depuis janvier avec une finition calme sept minutes plus tard.

Ryan Hedges est défié par Alfie Jones





Hull méritait sa deuxième victoire consécutive sur l’équilibre du jeu, mais les Rovers auraient peut-être dû sortir du match avec quelque chose et regretteront les occasions manquées pour Gallagher et Niall Ennis une minute avant la frappe décisive de Connolly.

Hull s’est rapproché deux fois au début, mais Aynsley Pears a réalisé un bel arrêt bas pour repousser le tir de la huitième minute d’Ozan Tufan avant de refuser Scott Twine en prêt sous un angle étroit.

L’après-midi des hôtes a été considérablement plus difficile lorsque Pickering a vu rouge après avoir mal évalué un long ballon et fait tomber Delap à 20 mètres avec seulement le gardien à battre.

Les rovers se sont regroupés mais Hull a maintenu la pression et Callum Brittain a fait un blocage vital pour contrecarrer Tufan.

Twine a frappé le filet latéral juste après le redémarrage, mais les Tigers auraient dû être devant à la 58e minute lorsque Lewis Travis a perdu la possession et Jean Michael Seri a coupé le ballon pour Delap mais Pears était alerte et s’est précipité pour faire un arrêt brillant avec son jambe tendue.

L’approche disciplinée de défense et de contre-attaque de Blackburn semblait avoir porté ses fruits avec 16 minutes à jouer quand Ennis a avancé et, bien que son tir ait été bloqué, le ballon est tombé aux pieds de son compatriote remplaçant Gallagher qui a pris une touche avant de frapper avec force à la maison de 12 mètres. .

Cependant, les hommes de Liam Rosenior ont riposté avec style sept minutes plus tard lorsque la passe précise de Seri au-dessus de la défense a trouvé la course de Connolly qui a écrasé une superbe volée dans le toit du filet.

Les Rovers sont revenus dans une finale palpitante quand Adam Wharton a mis en place Ennis qui a frappé son tir sur le poteau droit avant que Hull ne se dégage.

Le match a basculé de manière décisive en une minute alors que Blackburn se rapprochait terriblement deux fois à la 87e minute lorsque Gallagher s’est échappé pour voir Matt Ingram bloquer son tir et la tête de rebond d’Ennis dégagée de la ligne.

Ce sursis a laissé Hull libre de porter le coup de grâce une minute plus tard quand Alfie Jones a choisi une autre course intelligente de Connolly et avec juste Pears à battre, il a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour faire rouler le ballon dans le coin inférieur gauche.

Les gérants

Jon Dahl Tomasson de Blackburn :

« Extrêmement déçu de perdre le match. Je ne pense pas que nous le méritions en fait. Nous ne pouvons pas demander plus à nos joueurs, jouant avec 10 hommes pendant plus de 80 minutes. Un effort incroyable.

« Nous avons marqué un grand but, mais encaissé deux buts inutiles, des passes droites. Mais juste avant qu’ils ne marquent le deuxième, nous avons eu une, deux, trois occasions. Le ballon dansait sur la ligne de l’adversaire.

« C’est toujours bon de voir quand vous perdez un match – je déteste perdre – mais quand vous perdez un match et que vous sortez du terrain et que vous entendez les fans applaudir, alors vous avez fait quelque chose de vraiment, vraiment bien en équipe.

« Nous ne pouvons pas nous attendre à jouer plus de 80 minutes avec 10 hommes, mais nous avons créé des occasions même avec 10 hommes, donc je pense qu’en fait nous méritions plus.

« Je pense qu’aujourd’hui a été un effort brillant. Vous pouvez voir une équipe qui se bat les unes pour les autres. Un excellent esprit, jouant un bon football et créant de grandes occasions. »

Liam Rosenior de Hull :

« La finition d’Aaron, il a cette capacité à l’entraînement. Il prend les choses très tôt. Il a pris les deux buts si tôt que le gardien de but n’a pas pu se préparer et maintenant il en a trois en deux.

« Nous les avons épuisés. Si vous regardez le match retour, nous avons fait, je ne sais pas combien, 600 passes. C’est difficile avec 10 hommes de se défendre contre 600 passes. Ce n’est pas un hasard si nous avons marqué les deux buts dans les 10 derniers minutes, car les joueurs ont respecté le plan.

« Aaron reçoit les applaudissements, deux finitions fantastiques. J’ai Liam Delap qui, je pense, a très bien joué, il peut tenir le ballon, il peut tordre, tourner et combiner. J’ai Oscar (Estupinan) qui est votre typique l’homme cible, bon techniquement, peut tenir le ballon.

« Pourquoi j’aime vraiment Aaron dans ce groupe, c’est parce qu’il étire les équipes, court derrière. C’est de là que viennent les deux buts et tout d’un coup, Blackburn avait l’habitude d’avoir Liam coincé devant eux et puis vous avez Aaron en courant derrière eux et ça les a pris par surprise. Heureusement pour nous, ça a marché. »