Blackburn 1 – 0 Cardiff

La frappe déviée de Bradley Dack juste après la mi-temps a suffi à donner à Blackburn une victoire 1-0 sur Cardiff dans un match de peu d’occasions à Ewood Park.

Jack Simpson a tenté de bloquer le gardien de but à contre-pied Ryan Allsop et a niché l’effort de 20 verges de Dack dans le coin inférieur deux minutes après la mi-temps pour ne permettre à Blackburn qu’une deuxième victoire lors de ses six derniers matchs.

Mark Harris aurait pu donner l’ouverture aux buteurs faibles de Cardiff et se rapprocher à deux reprises peu de temps avant la pause, mais l’attaque timide des Bluebirds était à nouveau apparente avec seulement trois tirs cadrés en 90 minutes.

En fin de compte, la victoire de Blackburn aurait pu être plus confortable, mais Ben Brereton-Diaz a tiré directement sur Allsop sous un angle serré, les hôtes étant obligés de s’asseoir sur une fin nerveuse avant de reculer à moins de huit points de Sheffield United, deuxième, qui voyage à QPR lundi soir.

Et après?

Les deux équipes participeront au troisième tour de la FA Cup dimanche prochain à 14 heures. Blackburn se rendra à Norwich, tandis que Cardiff accueillera la Premier League Leeds United.

Blackburn est en direct Ciel Sports Football à nouveau lors de leur prochain match de championnat lors de leur visite à Rotherham le samedi 14 janvier. Le coup d’envoi est à 12h30. Cardiff accueille Wigan à 15 heures le même jour.