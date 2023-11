Blackboard Learn Ultra remporte le prix d’excellence 2023 de Tech & Learning : meilleurs outils pour la rentrée scolaire

9 novembre 2023

Un LMS de pointe pour l’enseignement supérieur salué pour son utilisation innovante de l’IA

BOCA RATON, Floride, 9 novembre 2023 – Anthologie, l’un des principaux fournisseurs de solutions éducatives prenant en charge l’ensemble du cycle de vie de l’apprenant, a annoncé aujourd’hui que Blackboard Learn Ultra avait été sélectionné comme lauréat des prix d’excellence de Tech & Learning : Meilleurs outils pour la rentrée scolaire dans la catégorie Enseignement supérieur. Les juges du prix ont applaudi la flexibilité de Blackboard Learn Ultra pour les apprenants et les instructeurs, tout en qualifiant l’assistant de conception IA du système de gestion de l’apprentissage (LMS) de « très innovant ».

Blackboard Learn Ultra est le LMS de nouvelle génération d’Anthology, conçu avec une interface moderne et intuitive pour impliquer les apprenants et alléger la charge des instructeurs. L’expérience Blackboard Learn Ultra est un environnement centré sur l’étudiant destiné à améliorer l’efficacité et la satisfaction des utilisateurs grâce à une interface utilisateur personnalisée. Les nouvelles fonctionnalités de création de cours IA de Blackboard Learn Ultra sont conçues pour inspirer les instructeurs et les concepteurs pédagogiques lorsqu’ils développent leurs cours et leur permettre de créer plus rapidement des expériences d’apprentissage plus engageantes.

« Dans notre démarche visant à aider les apprenants et les instructeurs à atteindre leurs objectifs, cette reconnaissance est la preuve positive que nous ouvrons la voie », a déclaré JD White, directeur des produits chez Anthology. “Notre équipe se concentre sur l’écriture du prochain chapitre de ce qui est possible avec des outils innovants comme AI Design Assistant.”

Le programme annuel de prix d’excellence de Tech & Learning, « Les meilleurs outils pour la rentrée scolaire », récompense les meilleurs produits éducatifs pour aider les professionnels de l’industrie à trouver des solutions qui soutiendront leur travail dans une variété d’environnements d’apprentissage. Les juges ont choisi les gagnants en fonction de leur polyvalence, de leur compatibilité, de leur valeur et de leur capacité à aider les écoles à résoudre les problèmes et à soutenir l’enseignement.

