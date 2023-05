‘BlackBerry’ une lettre d’amour au Canada et aux années 90, dit la star Jay Baruchel – National

Les cinéphiles à la recherche d’une bonne dose de comédie, de chaos et de Canadiana n’auront pas à chercher bien plus loin que Mûreun nouveau film hilarant qui raconte comment Research in Motion de Waterloo a pris le contrôle du marché des téléphones portables et s’est tout aussi rapidement écrasé et brûlé.

Du début à la fin, Mûre vous emmène dans une balade chaotique qui vous fera douter de la compétence des bros de la technologie et des investisseurs en capital-risque, à qui l’on confie régulièrement des millions de dollars et qui gèrent la technologie qui dirige le monde.

Mais peu importe à quel point le BlackBerry original était bricolé, ce film vous émerveillera toujours devant la volonté pure des Canadiens qui ont innové et commercialisé leur chemin vers le sommet, et ont créé l’industrie des téléphones intelligents telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est une histoire étonnamment divertissante qui vous fera rire plus que prévu.

Jay Baruchel incarne le fondateur de BlackBerry, Mike Lazaridis, en tant que visionnaire technologique silencieux, aux épaules voûtées et au perfectionnisme anxieux. Aux côtés de son acolyte maladroit, le cofondateur Doug Fregin, joué par le réalisateur du film Matt Johnson, le couple parvient à assembler le premier téléphone et la première machine de messagerie en état de marche – entre les soirées cinéma et les tournois de jeux vidéo.

Ensuite, Jim Balsillie, joué par Glenn Howerton de Il fait toujours beau à Philadelphie renommée, intervient pour fouetter le groupe enfantin dans une entreprise de plusieurs millions de dollars – convaincu qu’il peut crier son chemin vers une organisation qui fonctionne.

Baruchel, plus connu pour sa comédie, prend une nouvelle tournure dans ce rôle dramatique, et cela lui convient parfaitement. Dans une interview accordée à Global News, l’acteur a révélé que l’histoire de Mûre est cher à son cœur en tant que Canadien qui a grandi dans les années 1990.

« C’est un peu une lettre d’amour à une époque et à un endroit où nous sommes devenus majeurs », a déclaré Baruchel, révélant qu’une grande partie de l’attirail des années 90 qui émaillait le plateau provenait de la propre maison du réalisateur.

C’est le plus grand film de Johnson à ce jour. En tant que réalisateur indépendant de Toronto, il a déclaré à Global News qu’il avait pour mission d’obtenir une plus grande reconnaissance du Canada.

« Pour nous, en tant que genre de patriotes, nous avons pensé, ‘Oh ne serait-ce pas vraiment cool d’essayer de planter un drapeau sur l’invention du smartphone pour ce pays ?' » Johnson a dit, « Faire un film qui est assez large et suffisamment accessible pour que les Américains et les gens du monde entier puissent le voir et se dire : « Oh wow, je ne peux pas croire que les Canadiens aient fait quelque chose.

Johnson a ajouté que la star américaine Howerton ne savait pas que BlackBerry était une marque canadienne avant d’entrer dans le film. Le Il fait toujours beau L’acteur a déclaré à Global News que Johnson lui avait fait passer un «test de compétence canadien avant de le lancer.

« Parlez-vous la langue ? » Howerton a plaisanté. « Connaissez-vous la structure de notre gouvernement ? ajouta-t-il tandis que Baruchel et Johnson riaient.

Les trois hommes étaient bruyants et pleins de plaisanteries lors de leur entretien, évoquant à quel point un Baruchel alimenté par des jurons était nerveux, personne ne voudrait regarder un film se déroulant à la fin des années 90 à Waterloo, et comment Howerton avait l’équipe de Mûre marcher sur des coquilles d’œufs autour de lui en raison de son processus d’action pseudo-méthodique.

(Vous pouvez regarder l’interview en entier, en haut.)

—

« BlackBerry » sortira dans les cinémas partout au Canada le 12 mai.