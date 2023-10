BlackBerry fournit une mise à jour du projet Imperium et annonce son intention de séparer les unités commerciales

WATERLOO, ONTARIO, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ — BlackBerry Limitée (NYSE : BB; TSX : BB) a fait aujourd’hui le point sur le annoncé précédemment revue de son portefeuille d’activités que le Conseil d’Administration a entamée 1 mai 2023 (« Projet Imperium »).

Examen stratégique du portefeuille

Le conseil d’administration, en collaboration avec ses conseillers Morgan Stanley et Perella Weinberg Partners, a évalué une gamme complète d’alternatives stratégiques pour accroître la valeur actionnariale, y compris une éventuelle séparation des activités et une gamme de structures de vente potentielles. Sur la base des commentaires du processus actuel et avec le soutien de la direction, le conseil d’administration a déterminé que la séparation des unités commerciales IoT et Cybersécurité en deux entités indépendantes constitue l’orientation stratégique optimale pour BlackBerry.

L’objectif principal de la séparation est de poursuivre une introduction en bourse d’une filiale pour l’activité IoT, leader du marché des logiciels fondamentaux hautes performances et critiques pour la sécurité dans l’automobile et d’autres secteurs verticaux, avec un lancement prévu au premier semestre du prochain exercice. année. BlackBerry estime qu’une filiale IoT cotée séparément permettra aux actionnaires d’évaluer plus clairement les performances et le potentiel futur des principales activités de BlackBerry sur une base autonome, tout en permettant à chaque entreprise de poursuivre sa propre stratégie et politique d’allocation de capital.

Les objectifs du Projet Imperium continueront d’être poursuivis à mesure que la société lancera des activités pour séparer nos principales activités.

« Le conseil d’administration et la direction estiment que la séparation de nos principales activités améliorera notre capacité à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes », a déclaré John Chen, président exécutif et PDG, BlackBerry. « Les activités IoT et Cyber ​​disposent toutes deux d’une technologie et de talents de pointe et répondent à des opportunités de marché importantes et croissantes. Cette nouvelle structure proposée augmentera encore à la fois leur agilité opérationnelle et leur capacité à se concentrer sur la fourniture de solutions exceptionnelles à leurs clients.

