Le spécialiste canadien de la technologie BlackBerry et le titan du commerce électronique Amazon ont développé une plate-forme logicielle basée sur le cloud conçue pour aider les constructeurs automobiles et les fournisseurs à normaliser les données des véhicules et à accélérer le déploiement de nouvelles fonctionnalités et services générateurs de revenus, ont annoncé mardi les sociétés.

BlackBerry et Amazon Web Services (AWS) ont déclaré que la nouvelle plate-forme de données de véhicule intelligent, appelée IVY, réduira le temps nécessaire pour créer, déployer et monétiser les applications embarquées et les services connectés sur plusieurs marques et modèles, ce qui facilitera la collaboration des constructeurs automobiles avec. un pool plus large de développeurs pour accélérer le développement d’applications et de services.

Jusqu’à présent, les constructeurs automobiles ont hésité à partager avec des fournisseurs de technologie extérieurs une grande partie des données générées par leurs véhicules.

IVY est conçu pour compléter et fonctionner simultanément avec les nouvelles architectures de véhicules numériques développées par Volkswagen, General Motors et d’autres.

La plate-forme est basée sur le QNX de BlackBerry, un système d’exploitation de véhicule dans 175 millions de véhicules dans le monde, selon John Wall, directeur de BlackBerry Technology Solutions.

«Le plus grand défi que la plupart des constructeurs automobiles rencontrent pour obtenir des applications dans le véhicule ou monétiser leurs données est qu’il n’y a pas de moyen normalisé d’accéder aux données», a déclaré Wall à Reuters.

L’un des objectifs de BlackBerry et d’AWS est d’établir IVY comme une plate-forme standard dans l’industrie automobile, comme Apple et Google l’ont fait dans les téléphones mobiles via leurs plates-formes iOS et Android.

Sans cette standardisation, a déclaré Wall, les constructeurs automobiles «ne peuvent pas vraiment établir un écosystème» ou tirer parti de la communauté plus large des développeurs d’applications.

IVY devrait être installé sur les premiers véhicules de série au cours de l’année modèle 2023, a déclaré Sarah Cooper, cadre d’AWS.

BlackBerry et Amazon ont refusé de dire quelles entreprises seront les premières à utiliser IVY.