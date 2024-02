BlackBerry est le premier fournisseur MDM à recevoir l’autorisation BSI pour l’utilisation de BlackBerry UEM Brightsite avec Apple iNDIGO

MUNICH, 14 février 2024 /PRNewswire/ — BlackBerry Limitée a annoncé aujourd’hui qu’il est le premier fournisseur à être autorisé par l’Allemagne Office fédéral de la sécurité de l’information, BSI, programme de certification pour l’utilisation de BlackBerry® Unified Endpoint Management (UEM) pour la gestion des appareils mobiles (MDM) sur les appareils Apple® iNDIGO (iOS Native Devices in Government Operations). Cela permet aux organisations gouvernementales de commencer la mise en œuvre des projets Apple iNDIGO pour sécuriser les données gouvernementales sur les appareils iOS® des employés. Le BSI a délivré un identifiant de certification (BSI-DSZ-CC-1235) associé à cette initiative, qui évalue la solution BlackBerry UEM selon les normes de critères communs, évaluation assurance niveau 4 (EAL4).

BSI exige que les appareils Apple iNDIGO répondent à des critères de sécurité stricts pour les informations classifiées. Cela nécessitera une solution UEM capable de garantir que le plus haut niveau d’informations confidentielles (Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch, VSnfD) puisse être transféré en toute sécurité sur des appareils mobiles. Le gouvernement allemand et les agences industrielles critiques peuvent désormais utiliser la plate-forme BlackBerry UEM comme base pour déployer des appareils iOS auprès des employés.

BlackBerry UEM détient plus de certifications de sécurité gouvernementales que toute autre solution UEM du marché. Utilisé par les gouvernements et les entreprises du monde entier, BlackBerry UEM est compatible avec les appareils iOS, Android™, Windows® et Mac®.

“Une politique fiable et sécurisée en matière d’appareils mobiles est d’une importance cruciale pour l’efficacité opérationnelle des gouvernements modernes”, a déclaré Hans-Peter Bauer, SVP EMEA Sales, Cybersecurity Business Unit, BlackBerry. « Le fait que BlackBerry UEM soit reconnu comme le premier à recevoir l’autorisation BSI signifie que le gouvernement allemand et les organisations KRITIS peuvent désormais aller de l’avant avec des plans visant à soutenir le choix d’appareils de leurs utilisateurs sans risquer de compromettre la conformité et la confidentialité essentielles. »

BlackBerry a été nommé le seul Gartner Peer Insights 2023 « Choix des clients » pour les outils UEM, mettant en évidence les commentaires des clients sur le déploiement, les capacités et le support. Cette reconnaissance fait suite au positionnement de BlackBerry également comme un « leader » dans le secteur IDC MarketScape : évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels UEM en 2022 et IDC MarketScape Worldwide UEM Software for Ruggedized/Internet of Things Device Deployments, qui fournissent tous deux une analyse approfondie des fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion unifiée des points de terminaison (UEM).

