BlackBerry annonce le prix d’une offre privée augmentée de 175 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 3,00 %

WATERLOO, Ontario, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ — BlackBerry Limited (NYSE : BB; TSX : BB) (« BlackBerry ») a annoncé aujourd’hui le prix de son offre privée de 175 millions de dollars montant principal global de ses obligations convertibles de premier rang à 3,00 % échéant en 2029 (les « obligations ») à une prime de conversion d’environ 32,50 % par rapport au cours de clôture de l’action de 2,93 $ à la Bourse de New York le 24 janvier 2024. Les billets ont été offerts uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et conformément aux dispenses de prospectus du Canada et d’autres juridictions. BlackBerry a également accordé aux acheteurs initiaux des billets l’option d’acheter, dans un délai de 13 jours commençant et incluant la date à laquelle les billets sont émis pour la première fois, jusqu’à concurrence d’un montant supplémentaire 25 millions de dollars montant principal global des billets. L’offre a été augmentée par rapport à l’offre précédemment annoncée de 160 millions de dollars montant principal global des billets. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 29 janvier 2024sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.

BlackBerry estime que le produit net de l’offre sera d’environ 169 $0,6 million (soit environ 194,0 millions de dollars si les acheteurs initiaux exercent leur option d’achat de billets supplémentaires dans leur intégralité), après déduction des frais et des dépenses d’offre estimées payables par BlackBerry. BlackBerry a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre des billets pour financer le remboursement ou le rachat de ses titres en circulation. 150 millions de dollars montant en capital global des débentures convertibles non garanties prorogeables à 1,75 % échéant le 15 février 2024 (les « débentures existantes ») et le reste étant destiné aux besoins généraux de l’entreprise.

Les billets constitueront les obligations générales non garanties de BlackBerry, ayant rang supérieur aux obligations de BlackBerry aux termes des débentures existantes. Les billets porteront intérêt au taux de 3,00 % par an, payable semestriellement à terme échu à compter du 15 février et 15 août de chaque année, à compter du 15 août 2024et les billets arriveront à échéance le 15 février 2029, à moins qu’ils ne soient convertis, rachetés ou rachetés antérieurement. Le taux de conversion initial des billets est de 257,5826 actions ordinaires par 1 000 $ montant principal des billets, qui équivaut à un prix de conversion initial d’environ 3,88 $ par action ordinaire, ce qui représente une prime d’environ 32,50 % par rapport au cours de clôture de 2,93 $ à la Bourse de New York le 24 janvier 2024. Avant la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement 15 novembre 2028les billets ne seront convertibles que sous réserve de la satisfaction de certaines conditions et pendant certaines périodes, et par la suite, à tout moment jusqu’à la fermeture des bureaux le deuxième jour de bourse prévu précédant immédiatement 15 février 2029. BlackBerry peut satisfaire à toute conversion des billets en payant ou en livrant, selon le cas, de l’argent liquide, de ses actions ordinaires ou une combinaison d’argent liquide et de ses actions ordinaires, au choix de BlackBerry (ou, dans le cas de billets appelés au rachat qui sont converties pendant la période de rachat connexe, uniquement ses actions ordinaires).

BlackBerry ne peut pas racheter les billets avant 22 février 2027, sauf en cas de certaines modifications de la législation fiscale. Le ou après 22 février 2027, BlackBerry peut racheter contre espèces la totalité ou une partie des billets, au choix de Blackberry, si le dernier prix de vente déclaré des actions ordinaires de Blackberry était d’au moins 130 % du prix de conversion alors en vigueur au cours de chacun des au moins 20 jours de bourse ( consécutifs ou non) au cours d’une période de 30 jours de bourse consécutifs (y compris le dernier jour de bourse de cette période) se terminant le jour de bourse précédant immédiatement la date à laquelle BlackBerry fournit un avis de rachat à un prix de rachat en espèces égal à 100 % du montant principal total des billets à rembourser, plus les intérêts courus et impayés jusqu’à la date de remboursement, excluant celle-ci. Si BlackBerry subit un changement fondamental (tel que défini dans l’acte de fiducie régissant les billets), sous réserve de certaines conditions, BlackBerry sera tenu de faire une offre de rachat au comptant de tous les billets en circulation (ou de toute partie de ceux-ci qu’un détenteur décide de vendre). à BlackBerry) à un prix de rachat égal à 100 % du montant en principal des billets à racheter, plus intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu’à la date de rachat du changement fondamental, mais exclusivement. Dans le cadre de certains événements d’entreprise ou si BlackBerry appelle les billets pour remboursement, BlackBerry augmentera, dans certaines circonstances, le taux de conversion pour les détenteurs de billets qui choisissent de convertir leurs billets dans le cadre d’un tel événement d’entreprise ou de convertir leurs billets appelés pour remboursement.

L’offre et la vente des billets et des actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des billets, le cas échéant, n’ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États. À moins qu’une vente ultérieure ne soit enregistrée en vertu de la Securities Act, les billets et les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des billets, le cas échéant, ne peuvent être offerts ou vendus qu’en les États Unis dans une transaction qui est exemptée ou dans une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement de la Securities Act et d’autres lois sur les valeurs mobilières applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de l’un de ces titres et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction. Toute offre de billets sera faite uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés au moyen d’une notice d’offre privée conformément à la règle 144A de la Securities Act. Les notes seront proposées en Canada et d’autres territoires en vertu des dispenses de prospectus disponibles.

