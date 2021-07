‘Black Widow’ vise une ouverture record en cas de pandémie

Scarlett Johansson et Florence Pugh incarnent Natasha et Yelena dans « Black Widow » de Marvel.

Natasha Romanoff vient pour la couronne au box-office.

Après un retard de 14 mois, « Black Widow » sort en salles vendredi et il est sur le point de capturer le plus gros box-office de tous les films sortis pendant la pandémie.

Mercredi, le film Marvel dépasse les préventes de « F9 » et « A Quiet Place Part II » au cours de la même période, a déclaré Fandango à CNBC. Il surpasse également les ventes de billets avancées de « Spider-Man: Homecoming » et « Doctor Strange », tous deux sortis avant la pandémie.

« Doctor Strange » a récolté 85 millions de dollars lors de son ouverture en 2016 et « Spider-Man: Homecoming » 117 millions de dollars lors de ses débuts en 2017.

Les estimations actuelles suggèrent que « Black Widow » totalisera entre 80 et 110 millions de dollars de recettes au box-office au cours du week-end à venir. Ce serait un record pandémique, dépassant « F9 », qui a fait ses débuts avec 70 millions de dollars de ventes de billets il y a deux semaines.

Une ouverture dans cette gamme serait également à égalité avec un certain nombre d’autres titres Marvel, notamment: « Thor: The Dark World », « Spider-Man: Far From Home », « Guardians of the Galaxy », « Captain America: The Winter Soldat » et « Iron Man ».

« Nous avons vu plusieurs kilomètres de récupération théâtrale jusqu’à présent, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que le plus important à ce jour est en vue avec » Black Widow « », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez Boxoffice.com.

« Black Widow », qui se déroule entre les événements de « Captain America: Civil War » et « Avengers: Infinity War », fera également ses débuts sur Disney + pour 30 $ le même jour. Les analystes du box-office ne savent pas comment ce lancement simultané aura un impact sur ses performances au box-office, mais la billetterie avancée suggère que beaucoup choisiront de s’aventurer hors de chez eux pour voir cette fonctionnalité sur grand écran.

« La sortie hybride de ‘Black Widow’ jette une clé dans les modèles de prévision typiques car il n’y a jamais eu de mât de cette échelle sorti de cette manière, mais je suis assez confiant que nous parlerons de résultats très spéciaux au box-office ce week-end malgré la présence d’une option de streaming payante », a déclaré Robbins.

Après tout, les fans de Marvel se sont réunis en masse pour faire de « Avengers: Endgame » le film le plus rentable de l’histoire du cinéma. C’est-à-dire jusqu’à ce que Disney réédite « Avatar » pendant la pandémie. Disney a publié un flux constant de contenu Marvel sur son service de streaming depuis janvier, mais il n’a pas eu de long métrage connecté à l’univers cinématographique Marvel sur grand écran depuis deux ans.

Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore, suggère que certains fans de Marvel choisiront de voir « Black Widow » d’abord dans les salles, puis achèteront le film sur Disney + pour le revoir à la maison.

« Il semble que les vrais fans de Marvel choisiront toujours l’option théâtrale en premier parce que c’est là qu’ils ont vécu certaines de leurs expériences cinématographiques les plus mémorables et les plus effrayantes », a-t-il déclaré. « Regarder un film Marvel sur grand écran avec des fans tout aussi enthousiastes dans l’environnement commun de la salle de cinéma est un événement vraiment spécial et depuis longtemps pour des millions de fans à travers le monde et donc tous les yeux seront rivés sur ‘Black Widow’s ‘ débuts ce week-end. »

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal possède Fandango.