Il y a eu beaucoup de discussions sur la disparition des salles de cinéma au cours de la dernière année et demie, et pour une bonne raison. La plupart ont été fermés pendant au moins quelques mois au plus fort de la pandémie. Des sociétés comme Walt Disney Company, NBCUniversal, WarnerMedia et Viacom ont commencé à donner la priorité au streaming pour leurs films, en partie pour renforcer l’intérêt des abonnés pour leurs propres plateformes de style Netflix.

Au cours du week-end, la preuve est venue que, au moins pour les plus grands films de franchise et avec une stratégie de prix soigneusement calibrée, la distribution en salles et le streaming peuvent coexister.

Au moins pour l’instant.

« Black Widow », un film Marvel longtemps retardé, a collecté environ 80 millions de dollars aux États-Unis et au Canada de jeudi soir à dimanche pour Disney. À l’étranger, le film de super-héros a vendu 78 millions de dollars supplémentaires en billets. Cela signifie qu’au total, environ 17 millions de personnes sont allées voir le film dans une salle de cinéma, selon Rich Greenfield, fondateur de la société de recherche LightShed Partners. Après avoir donné aux propriétaires de cinéma leur part des ventes de billets, Disney a dégagé environ 98 millions de dollars au cours du week-end, a calculé M. Greenfield.

Disney a également rendu « Black Widow » disponible sur son service de streaming Disney+, qui compte plus de 100 millions d’abonnés dans le monde. Les abonnés pouvaient regarder instantanément le film (et y avoir un accès permanent) pour un supplément de 30 $. Disney a déclaré dimanche que Disney + avait généré environ 60 millions de dollars de commandes « Black Widow » au cours du week-end. M. Greenfield a déclaré que ce chiffre équivalait à environ deux millions de transactions et à environ 48 millions de dollars de revenus pour Disney après que les partenaires de streaming aient pris leur part. (L’avantage pour Disney sous la forme de nouveaux abonnés à Disney+ est inconnu ; les abonnements coûtent 8 $ par mois.)