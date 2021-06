Black Widow s’est éloignée de l’hypersexualisation : Scarlett Johansson

Scarlett Johansson se dit heureuse que son avatar de l’univers cinématographique Marvel, Natasha Romanoff, ainsi que son super-héros, l’alter ego Black Widow, se soient éloignés de « l’hypersexualisation » qui l’a définie lorsqu’elle a essayé pour la première fois le rôle dans le blockbuster de 2010 « Iron Homme 2′.

« De toute évidence, 10 ans se sont écoulés et des choses se sont produites et j’ai une compréhension bien différente et plus évoluée de moi-même. En tant que femme, je suis à un endroit différent de ma vie, vous savez? Et je me suis sentie plus indulgente envers moi-même, en tant que femme, et pas, parfois probablement pas assez. Je m’accepte davantage, je pense », a déclaré Johansson à collider.com, selon un rapport publié sur femalefirst.co.uk.

« Tout cela est lié à cet éloignement du type d’hyper-sexualisation de ce personnage et, je veux dire, vous regardez en arrière » Iron Man 2 « et même si c’était vraiment amusant et que vous y avez passé beaucoup de bons moments, le personnage est tellement sexualisé, vous savez ? On en parle vraiment comme si elle était un morceau de quelque chose, comme une possession ou une chose ou quoi que ce soit ? comme un morceau d’un **, vraiment. Et (le personnage de Robert Downey Jr) Tony (Stark) même se réfère à elle comme quelque chose comme ça à un moment donné… (il dit) ‘J’en veux’. Ouais, et à un moment donné l’appelle un morceau de viande et peut-être qu’à ce moment-là, cela ressemblait en fait à un compliment », se souvient-elle en parlant à Collider.

L’acteur de 36 ans obtient son premier film de super-héros en solo cette année, avec « Black Widow » dont la sortie en salles est prévue le 9 juillet 2021. Le film devait initialement sortir l’année dernière mais a dû être reporté en raison du coronavirus pandémie.