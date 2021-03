Disney a annoncé que «Black Widow», la très attendue préquelle de Marvel avec Scarlett Johansson, recevra une sortie simultanée en streaming via Disney + – pour une prime de 30 $ – en plus de sortir dans les salles de cinéma en juillet. Le modèle s’appuie sur ce que Warner Bros. a essayé avec « Wonder Woman 1984 » sur HBO Max, moins les frais supplémentaires, et l’expérience exclusive de 30 $ avec le live-action de Disney « Mulan » en septembre.

L’annonce – et en effet, la dernière année de « Vont-ils ou non? » la spéculation sur le passage des principaux titres au streaming pendant la pandémie – a déclenché une nouvelle série de discussions sur le prix correct du privilège de regarder ces films à la maison.

Le problème connexe est que même les studios ne savent pas à quel point ils veulent générer un tel visionnage, étant donné les compromis importants associés à la promotion de leurs entreprises de streaming au détriment de la distribution des salles de cinéma, et les revenus d’un milliard de dollars qu’une seule bande dessinée – un hit de style livre peut générer.

Qu’est-ce que ce compromis implique exactement? La vérité – et le problème – est que personne ne sait exactement où se trouve le sweet spot.

Combien de personnes ont suffisamment envie de vivre l’expérience théâtrale pour éviter de regarder à la maison? Combien de films peuvent être diffusés sans tuer les salles de cinéma? Quel pourcentage de consommateurs qui ne se précipiteraient pas pour voir « Black Widow » paieraient pour regarder si tout ce qu’ils avaient à faire est d’appuyer sur quelques boutons pour en profiter avec du pop-corn micro-ondes sur le canapé?

Les studios désireux de créer des bases d’abonnés reconnaissent les épopées ou les vitrines de science-fiction pour les super-héros Marvel et DC avec des budgets de 200 millions de dollars ne peuvent pas être entièrement pris en charge par des frais pour Disney + et HBO Max, respectivement, ce qui signifie qu’ils doivent préserver un modèle théâtral. (HBO Max fait partie de WarnerMedia, tout comme CNN.)

Ceux qui se plaignent du fait que 30 $ représentent beaucoup à demander pour un visionnage à domicile manquent donc le point – à savoir, que les studios sont engagés dans un délicat exercice d’équilibrage, voulant rendre leurs services de streaming plus attrayants tout en érigeant suffisamment de barrière de coût. sage d’éviter un exode massif loin des films traditionnels.

La pandémie a alimenté de telles expérimentations, en partie par nécessité. Warner Bros. a déplacé toute sa sélection 2021 pour jouer simultanément dans les théâtres et sur HBO Max – avec « Godzilla vs Kong » arrivant le 31 mars à ces conditions – mais a récemment conclu un accord avec Regal Cinemas qui rétablirait une fenêtre d’exclusivité théâtrale l’année prochaine, a rapporté Deadline.

Pourtant, le doute persiste sur le point de savoir si la fréquentation des théâtres américains reviendra à la fin du printemps ou en été – même avec une distribution de vaccins dépassant les premières estimations de l’administration Biden – reflétant l’incertitude sur ce à quoi le marché de consommation ressemblera dans quelques mois » temps, et le niveau de la demande refoulée pour des expériences hors du foyer.

« Black Widow » pourrait fournir l’un des tests les plus vrais, sortant pendant l’été, alors que plus de gens considéreront probablement aller au cinéma comme une option plus raisonnable.

Quelques distributeurs, notamment, parient que cette demande reviendra plus tôt. Lionsgate, par exemple, vante sa sortie prévue le 14 mai de « Spiral: From the Book of Saw », mettant en vedette Chris Rock et Samuel L. Jackson, affirmant que le film « lancera une saison estivale robuste ».

Le seul fait incontestable est qu’Hollywood a construit le streaming pendant la pandémie alors que les salles de cinéma étaient en sommeil, sacrifiant des centaines de millions de dollars en ventes de billets. Au cours de l’année écoulée, au milieu des sorties retardées et des nouvelles fluctuantes de la santé publique, la diffusion de films en continu n’était pas tant un plan directeur que d’essayer de tirer le meilleur parti d’une situation terrible.

Le gros pari maintenant dans ce jeu de poker à enjeux élevés semble être l’automne, en espérant que les cinéphiles seront prêts d’ici là à reprendre leurs vieilles habitudes. New York vise la même fenêtre pour les théâtres de Broadway, ce qui pourrait ajouter au sentiment d’anticipation.

À ce stade, cependant, l’industrie du divertissement n’en sait probablement jamais moins sur les préférences du public, pas nécessairement en termes de contenu, mais en termes de quand, où et combien. Et les consommateurs – selon ce qu’ils sont prêts à payer et où ils sont prêts à aller – détiennent actuellement toutes les cartes.