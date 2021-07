‘Black Widow’ rafle 13,2 millions de dollars de ventes au box-office jeudi

« Black Widow » a vendu 13,2 millions de dollars de billets en avant-première jeudi, ce qui lui permet de placer la barre plus haut pour le box-office de l’ère de la pandémie.

Le film Marvel devrait rapporter entre 80 et 110 millions de dollars de recettes au box-office ce week-end.

« F9 » d’Universal a obtenu 7,1 millions de dollars lors de ses avant-premières jeudi le mois dernier et 70 millions de dollars pour son premier week-end. Les deux étaient des records pour un film sorti à la suite de la pandémie de coronavirus.

Les recettes de jeudi pour « Black Widow » vont de pair avec les 15,4 millions de dollars collectés par « Spider-Man: Homecoming » et les 14,5 millions de dollars recueillis par « Thor: Ragnarok ». Les deux films sont sortis en 2017. « Spider-Man » a rapporté 117 millions de dollars au cours de son week-end d’ouverture de trois jours et « Thor: Ragnarok » a rapporté 123 millions de dollars, selon les données de Comscore.

Les bons chiffres de prévisualisation – couplés à des ventes anticipées de billets qui suivent le rythme de plusieurs films Marvel sortis avant la pandémie – suggèrent que les fans s’aventureront pour voir cette fonctionnalité sur grand écran même si elle est disponible sur Disney + pour 30 $.

« C’est le week-end que les fans de Marvel attendaient et leur enthousiasme se reflète dans les chiffres de l’aperçu de jeudi qui laissent présager un meilleur week-end d’ouverture potentiel de l’ère de la pandémie pour » Black Widow « », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. « Malgré sa disponibilité sur Disney+, ‘Black Widow’ est indéniablement un événement sur grand écran et prouve une fois de plus le caractère essentiel de l’expérience au cinéma. »

Certes, le nombre de salles de cinéma ouvertes au public est toujours inférieur aux niveaux de 2019. Avant le week-end, environ 81% des cinémas vendent des billets, rapporte Comscore.

Quoi qu’il en soit, « Black Widow » se dirige vers la plus grande ouverture de la pandémie, et l’industrie verra probablement son box-office global le plus élevé depuis mars 2020. Ce sera une progression massive par rapport aux 901 000 $ que le box-office national a rapportés au cours de le même week-end l’année dernière.

Divulgation : NBCUniversal est la société mère d’Universal Studios et de CNBC.