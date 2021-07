Le film très attendu de l’acteur américain Scarlett Johansson ‘Black Widow’ est sorti sur les grands écrans après une longue attente de deux ans. Devenant franche à propos de la même chose lors des promotions, l’acteur a révélé à quel point ce film était différent pour elle.

Johansson incarne Natasha Romanoff, l’insaisissable « Black Widow », dans le premier grand film de super-héros de Marvel Cinematic Universe.

Le film indépendant de l’acteur de 36 ans se déroule après « Captain America: Civil War » et présente son rôle devant affronter son passé. « Je pense que c’est un film sur le pardon de soi », a déclaré Johansson à Fox News lors de la promotion du film.

« Je pense que c’était vraiment important de voir Natasha hors de son jeu. Soudain, nous la trouvons dans un endroit où elle est complètement seule et vraiment pas attachée à quoi que ce soit. Elle doit faire face à ses démons et est vraiment capable de les affronter grâce à Yelena. » dit-elle à propos de l’état d’esprit de son personnage.

Elle a en outre laissé entendre: « Yelena est la femme qui lui dit, écoute, tu as vécu cela et tu dois l’examiner et ce n’est pas bien… c’est pourquoi tu ne dors pas la nuit, et moi non plus . C’est une expérience très puissante. »

Sur une note connexe, Yelena est la sœur cadette de Natasha et a joué la candidate aux Oscars Florence Pugh.

D’un autre côté, Pugh a également dit à Fox News ce qu’elle admirait vraiment à propos de son personnage. « J’ai vraiment adoré comment, malgré tout ce qu’elle avait traversé, elle n’est jamais sortie de cette expérience aussi faible. J’apprécie vraiment que tout ce qui est sorti de sa bouche était très honnête, et même si cela peut parfois être dur, c’était réel et c’était très humain », a déclaré Pugh.

« J’aime juste la façon dont, malgré le fait qu’elle se sente brisée, elle a tout sorti avec audace et qu’elle se batte avec quelqu’un ou se dispute avec quelqu’un, elle est venue à eux exactement de la même manière. Cela vient totalement d’elle cœur. Elle est féroce », a-t-elle taquiné.

« Black Widow » est actuellement en salles et en streaming sur Disney +.