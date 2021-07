‘Black Widow’ a fuité des mois avant la sortie de l’Inde, version Full HD disponible sur Tamilrockers, d’autres sites torrent

L’un des films les plus attendus depuis 2020, « Black Widow » de Marvel avec Scarlett Johansson, sorti aux États-Unis et dans plusieurs autres pays le 9 juillet. Le film a également été déposé simultanément sur Disney + dans la catégorie Premium Access sur certains marchés.

Et tandis que les fans attendaient avec impatience à travers le monde pour profiter de « Black Widow » sur grand écran, plusieurs reportages médiatiques suggèrent que la star de Scarlett Johansson et Florence Pugh est la cible récente du piratage et a été divulguée sur divers sites torrent.

Cela est un coup dur pour les réalisateurs car le film n’est pas encore sorti dans les pays où les cinémas sont fermés ou seulement partiellement ouverts en raison de la pandémie et l’option Disney + Premium Access n’est pas disponible, comme en Inde, où le film est devrait sortir sur Disney + Hotstar le 8 octobre, conformément à sa disponibilité générale sur Disney +. La date est sujette à changement compte tenu de la situation COVID-19.

Apparemment, Black Widow a été divulgué sur des sites torrent tels que Filmywap, Fmovies, Onlinemoviewatches, 123movies, 123movierulz, Filmyzilla et d’autres réseaux, y compris Telegram, qui permettent le piratage dans plusieurs résolutions et tailles de fichiers, à regarder et à télécharger gratuitement. Les rapports suggèrent également que la plupart des copies du film disponibles en ligne sont authentiques et de bonne qualité vidéo, principalement en impression HD, puisque le film a été déposé directement en ligne sur Disney + Premium Access sur certains marchés. ‘Black Widow’ est disponible en résolution Full HD 1080p et 4K 2160p avec prise en charge de l’audio Dolby Atmos.

Cependant, ce n’est pas le premier film qui a été divulgué en ligne. Auparavant plusieurs films dont ‘King Kon vs Godzilla’, ‘Mumbai Saaga’, ‘Jathi Ratnalu’, ‘Sreekaram’, ‘The Priest’, ‘Roohi’, ‘Bombay Begums’, ‘Lahore Confidential’, ‘Pudhu Kaalai’, ‘ Sufiyum Sujatayum’, ‘AK vs AK’, ‘Laxmii’, ‘Cent’, ‘Extraction’, ‘Le Roi Lion’, ‘Frozen 2’ entre autres sont devenus la cible des sites de piratage.

(Remarque : l’ADN ne tolère pas le partage illégal de fichiers. C’est contraire à la loi et les cinéastes méritent d’être payés pour le contenu qu’ils créent).