Black Wall Street a été brisé il y a 100 ans. Comment le massacre racial de Tulsa a été dissimulé

Ruines du district de Greenwood après le massacre des Afro-Américains à Tulsa, Oklahoma, en juin 1921. Collection de photographies de la Croix-Rouge nationale américaine. GHI | Groupe Universal Images | Getty Images

Il y a un siècle cette semaine, la communauté noire américaine la plus riche a été incendiée. Au tournant du 20e siècle, le district de Greenwood à Tulsa, dans l’Oklahoma, est devenu l’une des premières communautés du pays à prospérer avec des entreprises entrepreneuriales noires. La ville prospère, fondée par de nombreux descendants d’esclaves, a acquis la réputation de Black Wall Street d’Amérique et est devenue un port pour les Afro-Américains dans une ville très ségrégée sous les lois de Jim Crow. Le 31 mai 1921, une foule blanche a bouleversé Greenwood dans l’un des pires massacres raciaux de l’histoire des États-Unis. En quelques heures, 35 blocs carrés de la vibrante communauté noire ont été transformés en cendres fumantes. D’innombrables Noirs ont été tués – les estimations allaient de 55 à plus de 300 – et 1 000 maisons et entreprises ont été pillées et incendiées.

Un groupe de personnes regardant de la fumée au loin provenant de propriétés endommagées à la suite du massacre racial de Tulsa, Oklahoma, juin 1921. Société historique de l’Oklahoma | Photos d’archives | Getty Images

Pourtant, pendant très longtemps, le massacre a reçu peu de mentions dans les journaux, les manuels et les conversations civiles et gouvernementales. Ce n’est qu’en 2000 que le massacre a été inclus dans le programme des écoles publiques de l’Oklahoma, et il n’est entré dans les manuels d’histoire américains que ces dernières années. La 1921 Tulsa Race Riot Commission a été formée pour enquêter en 1997 et officiellement a publié un rapport en 2001. « Le massacre a été activement dissimulé dans la communauté blanche de Tulsa pendant près d’un demi-siècle », a déclaré Scott Ellsworth, professeur d’études afro-américaines et africaines à l’Université du Michigan et auteur de « The Ground Breaking » sur le massacre de Tulsa. «Lorsque j’ai commencé mes recherches dans les années 1970, j’ai découvert que les rapports officiels de la Garde nationale et d’autres documents manquaient tous», a déclaré Ellsworth. «Les deux quotidiens blancs de Tulsa ont fait tout leur possible pendant des décennies pour ne pas mentionner le massacre. Les chercheurs qui tentaient de travailler là-dessus dès le début des années 1970 ont vu leur vie menacée et leur carrière menacée.

Le corps d’une victime noire non identifiée du massacre de la race Tulsa gît dans la rue alors qu’un homme blanc se tient au-dessus de lui, Tulsa, Oklahoma, le 1er juin 1921. Centre culturel de Greenwood | Photos d’archives | Getty Images

Dans la semaine qui a suivi le massacre, le chef de la police de Tulsa a ordonné à ses officiers de se rendre dans tous les studios de photographie de Tulsa et de confisquer toutes les photos prises du carnage, a déclaré Ellsworth. Ces photos, qui ont été découvertes plus tard et sont devenues les matériaux utilisés par la Commission de l’Oklahoma pour étudier le massacre, ont finalement atterri sur les genoux de Michelle Place à Tulsa Historical Society & Museum en 2001. « Il m’a fallu environ quatre jours pour parcourir la boîte parce que les photographies étaient si horribles. Je n’avais jamais vu ce genre de photos auparavant », a déclaré Place. « Je ne savais rien de l’émeute avant de venir travailler ici. Je n’en ai jamais entendu parler. Depuis que je suis ici, je suis à mon bureau pour les garder au mieux de mes capacités. »

Patients se remettant des blessures subies lors du massacre de Tulsa. Collection de photographies de la Croix-Rouge nationale américaine, novembre 1921. Archive d’histoire universelle | Groupe Universal Images | Getty Images

Le musée de Tulsa a été fondé à la fin des années 1990, mais les visiteurs n’ont trouvé aucune trace du massacre racial avant 2012, lorsque Place est devenu directeur exécutif, déterminé à raconter toutes les histoires de Tulsa. Une collection numérique des photographies a finalement été mise à disposition pour consultation en ligne. «Il y a encore un nombre important de personnes dans notre communauté qui ne veulent pas regarder, qui ne veulent pas en parler», a déclaré Place.

‘Le silence est superposé’

Non seulement les responsables de la ville de Tulsa ont dissimulé le bain de sang, mais ils ont également délibérément modifié le récit du massacre en le qualifiant d ‘«émeute» et en blâmant la communauté noire pour ce qui s’est passé, selon Alicia Odewale, archéologue à l’Université de Tulsa. Le massacre n’a pas non plus été discuté publiquement dans la communauté afro-américaine pendant longtemps. D’abord par peur – si cela s’est produit une fois, cela peut se reproduire. « Vous voyez les auteurs marcher librement dans les rues », a déclaré Odewale. « Vous êtes dans le Jim Crow South, et il y a des terreurs raciales dans tout le pays en ce moment. Ils se protègent pour une raison. » De plus, cela est devenu un événement tellement traumatisant pour les survivants, et tout comme les survivants de l’Holocauste et les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d’entre eux ne voulaient pas accabler leurs enfants et petits-enfants de ces horribles souvenirs. Ellsworth a déclaré qu’il connaissait des descendants de survivants du massacre qui ne l’ont découvert qu’après avoir atteint la quarantaine et la cinquantaine. « Le silence est superposé tout comme le traumatisme est superposé », a déclaré Odewale. « Le traumatisme historique est réel et ce traumatisme persiste surtout parce qu’il n’y a pas de justice, pas de responsabilité et pas de réparation ou de compensation monétaire. »

Un camion transporte des Afro-Américains lors d’un massacre racial à Tulsa, Oklahoma, États-Unis en 1921. Alvin C. Krupnick Co. | Archives de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP) | Bibliothèque du Congrès | via Reuters

Qu’est-ce qui a déclenché le massacre?

Le 31 mai 1921, Dick Rowland, un cireur de chaussures noir de 19 ans, a trébuché et est tombé dans un ascenseur et sa main a accidentellement attrapé l’épaule de Sarah Page, une opératrice blanche de 17 ans. Page a crié et Rowland a été vu s’enfuir. La police a été convoquée mais Page a refusé de porter plainte. Cependant, cet après-midi-là, on parlait déjà de lyncher Rowland dans les rues de Tulsa blanche. La tension s’est ensuite intensifiée après que le journal blanc Tulsa Tribune ait publié un article en première page intitulé « Nab Negro pour avoir attaqué une fille dans un ascenseur », qui accusait Rowland de harcèlement criminel, d’agression et de viol. Dans la Tribune, il y avait aussi un éditorial désormais perdu intitulé «To Lynch Tonight», selon Ellsworth. Lorsque la Works Progress Administration est passée au microfilmage des anciens numéros de la Tribune dans les années 1930, l’éditorial avait déjà été arraché du journal, a déclaré Ellsworth. Beaucoup pensent que la couverture des journaux a sans aucun doute contribué à déclencher le massacre.

Les conséquences

Les gens se tiennent devant le magasin de t-shirts et de souvenirs Black Wall Street à North Greenwood Avenue dans le district de Greenwood de Tulsa Oklahoma, États-Unis, le jeudi 18 juin 2020. Christopher Creese | Bloomberg | Getty Images

Pour les Tulsans noirs, le massacre a entraîné une baisse de l’accession à la propriété, du statut professionnel et du niveau de scolarité, selon une étude récente dans les années 1940, dirigé par Alex Albright de l’Université de Harvard. Aujourd’hui, il n’y a que quelques entreprises noires sur le seul bloc restant dans le quartier de Greenwood autrefois salué comme le Black Wall Street. Ce mois-ci, trois survivants du massacre de 1921 – âgés de 100, 106 et 107 ans – a comparu devant un comité du Congrès, et un membre du Congrès géorgien a présenté un projet de loi qui leur permettrait de demander plus facilement des réparations.

Le révérend Dr Robert Turner de la chapelle historique de Vernon AME Church organise sa marche hebdomadaire des réparations avant le centenaire du massacre de Tulsa en 1921 à Tulsa, Oklahoma, États-Unis, le 26 mai 2021. Polly Irungu | Reuters