Black Twitter suggère une alternative à Black Planet pour Twitter

Malgré la déclaration d’Elon Musk selon laquelle “Twitter est ALIVE”—qui est venu après que les gens aient eu la tendance #RIPTwitter au milieu rumeurs que la plate-forme fait le tour du drain après le départ des employés en réponse à Musk “Gazouillement 2.0” ultimatum– de nombreux Noirs se préparent encore à passer à un espace de médias sociaux alternatif où nous pouvons nous rassembler et être formidables.

Cet espace n’est autre que Planète noire.

Même si Twitter ne va nulle part, Musk semble déterminé à transformer la plate-forme en Alfa-male KKKappa Loser ou en toutes les fraternités de garçons blancs mécontents qui sont actives ces jours-ci. Donc, les Noirs sont en train de déterminer où nous allons aller au cas où Twitter serait le Tinatic se dirigeant vers un énorme iceberg en forme d’Elon Musk.

Dans cet esprit, Black Planet ressemble à l’un de nos ex dont nous avons été éloignés assez longtemps pour qu’ils commencent à avoir l’air assez bien pour recevoir une invitation au dîner de Thanksgiving.

C’est vrai, Black Twitter joue avec la possibilité de migrer vers notre terre promise numérique-notre espace de médias sociaux d’origine avant que les espaces de médias sociaux ne soient vraiment une chose.

Qui sait quand le Twitter de Musk va commencer insultes raciales hémorragiques encore une fois, alors autant retourner sur Black Planet où quelqu’un peut démarrer une page appelée “Wakanda Twitter” qui redirige les Caucasiens qui essaient de se joindre à une page sponsorisée qui joue automatiquement le nouveau hit de Kendrick Lamar, “Colonizer, Don’t Kill My Vibranium. (J’ai peut-être trop réfléchi à cela.)

Et il semble que Black Planet nous accueille tous à bras ouverts. Après tout, nous n’avons pas atterri sur le Twitter d’Elon Musk, c’est le Twitter d’Elon Musk qui a atterri sur nous.

Maintenant, nous réalisons que Black Planet est avant une partie de votre temps, et nous ne voudrions pas laisser derrière nous des jeunes noirs qui pourraient également rechercher une alternative à QElon Twitter. Alors, voici un petit retour sur Black Planet fourni par notre site familial Hip Hop câblé.

BlackPlanet appartient à Urban One, la même entité qui possède BOSSIP, donc oui, nous sommes totalement partiaux et ici pour cette poussée pour revisiter l’une des plateformes de médias sociaux OG.

Planète noirel’un des premiers centres de médias sociaux avant que le terme n’existe vraiment, s’est imposé très tôt comme un lieu de rassemblement pour les Noirs cherchant à se connecter avec leurs communautés sur une variété de fronts.

BlackPlanet a été lancé en 2001 par Omar Wasow et Benjamin Sun et il est rapidement devenu l’une des destinations les plus populaires sur le Web bien qu’il n’appartienne pas à des Noirs. Dans le cadre de l’écosystème Community Connect, le site a coexisté aux côtés de MiGente et Asian Avenue, tous desservant les communautés respectives, comme le suggèrent les URL, bien que chaque site soit ouvert aux utilisateurs de tous horizons.