Black TikToker KadiaImanTV explique l’incident viral de remise des diplômes

C’est le moment de l’année! Les étudiants qui ont travaillé sans relâche pour obtenir leurs diplômes et commencer leur vie professionnelle traversent la scène, font The Dougie, frappent le Griddy et célèbrent leurs réalisations. Même les diplômés qui ne coupent pas de tapis veulent toujours que leur moment brille. Malheureusement pour une jeune femme noire, une Karen acariâtre a essayé de faire pipi lors de son défilé.

Une créatrice populaire de Tik Tok nommée Kadia Iman (@kadiaimantv) était ravie de s’annoncer au public lorsque la femme blanche (nous ne connaissons pas son nom, elle sera désormais appelée micro Karen) qui contrôlait l’audio a arraché le appareil avant qu’elle ne puisse enlever ses barres. Voici ce qui s’est passé ensuite…

Après les fracas #FFFFFF, Kadia a consulté sa page TikTok pour expliquer pourquoi elle était prête à se battre.

Elle a allégué qu’elle et un autre étudiant avaient remarqué que Microphone Karen débranchait les étudiants noirs beaucoup plus rapidement que tout le monde.

«Les gens qui m’ont précédé et tout, ils ont tous dû dire leur nom, leur majeur et même des figurants. Moi et une autre fille avons remarqué qu’elle baissait le micro très rapidement pour certains Noirs… »

Malgré son mécontentement face au micro de Karen, Kadia n’a pas laissé ce singe arrêter son show. Sur la base de son histoire IG, elle s’est envolée directement pour Tokyo, au Japon, pour s’imprégner de la culture de l’Extrême-Orient. Elle a également laissé quelques messages aux critiques et aux ennemis qui lui souhaitent du mal pour avoir récupéré sa voix.

« À tous ceux qui disent que je devrais être gêné… ou je n’aurai jamais de travail… Je suis une femme noire en Amérique, j’ai toujours raison, vous ne me forcerez pas à penser que je suis le méchant Je l’ai fait pour les filles qui me ressemble t’aime.

Comment tu aimes ça?