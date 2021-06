Plus tôt en juin, « Thot Shit » de Meg Thee Stallion était sur le point de prendre le contrôle de TikTok. C’est compulsivement dansant et plein de « Hot Girl Summer »-isms, mais un défilement à travers le son officiel de la chanson sur l’application dévoile un terrain vague de lip-syncs médiocres et sans imagination – pour dire le moins – tendances de la danse.

« Megan dit: » Les mains sur mes genoux. Secouer le cul, sur ma merde thot.’ … Vous n’auriez pas pu aller aussi loin dans la direction opposée », déclare un TikTok viral de l’utilisateur @xosugarbunny. « Les instructions sont là. »

Avance rapide des semaines plus tard, et un défi de danse viral n’a pas encore émergé – parce que les créateurs de contenu noirs, marre de l’appropriation culturelle rampante sur la plate-forme, refusent de danser sur la chanson. Surnommé le « Grève #BlackTikTok”, Black TikTokers interrompt indéfiniment leurs tutoriels de danse, ce qui en fait la première action collective que la plate-forme a vue, où les créateurs assimilent les tendances non créditées à du travail non rémunéré.

Cette décision fait suite à la fête nationale du juin, qui marque le jour en 1865 où un groupe d’esclaves au Texas a appris leur émancipation avec trois ans de retard, mais aussi au milieu de conversations plus larges sur la race et l’appropriation sur la plate-forme. Une de ces controverses récentes a vu des créatrices blanches inonder TikTok de vidéos de synchronisation labiale avec les « Black Barbies » de Nicki Minaj. Alors que la tendance est d’abord apparue comme un moyen de célébrer la beauté noire, c’est maintenant un site de discours passionnés sur les efforts que les créateurs non noirs iront pour mimer la culture noire pour obtenir des vues.

« En tant que Noirs, nous avons toujours été conscients que nous avons été exclus et altérés. Même dans les espaces que nous avons réussi à créer pour nous-mêmes, que ce soit dans la musique, la mode, la langue ou la danse, les non-Noirs s’infiltrent et occupent continuellement ces espaces sans aucun respect pour les architectes qui les ont construits », explique Erick Louis. , un danseur et TikToker de Floride dont le contenu traverse l’espace entre le commentaire social et l’humour improvisé. « On se mobilise ainsi parce que c’est nécessaire et c’est quelque chose qu’on se dit entre nous depuis pas mal de temps maintenant.

Louis a été parmi les premiers à publier officiellement sur la grève sur TikTok, mettant en ligne une vidéo le 19 juin de lui faisant semblant de tromper les téléspectateurs avec des promesses de danse sur « Thot Shit » avant de déclarer « Sike. Cette application ne serait rien sans [Black] gens. »

Et comme s’il était un prophète d’Internet, Louis a plus tard trouvé son acte de protestation volé. Quelques jours plus tard, une paire de créateurs blancs se sont téléchargés en imitant les mouvements de Louis sans le créditer, seulement pour que la vidéo maintenant supprimée reçoive plus d’un million de vues.

Le vide de viralité d’internet a toujours rendu la notion de crédit nébuleuse. « Les danses sont pratiquement impossibles à revendiquer légalement comme les siennes », après tout, écrit Rebecca Jennings de The Goods à propos de l’éthique de la tendance de la danse. Et alors que jusqu’à récemment, il était presque impossible de posséder un mème, les traumatismes et la culture noirs ont longtemps été la bande originale méconnue d’Internet.

Dans les années 2010, Sweet Brown est passée du récit d’un incendie d’appartement aux informations du soir à une sensation sur Internet, comme sa déclaration « Personne n’a le temps pour ça ! » est devenu la réponse à tout inconvénient mineur – mises à jour informatiques et plaisanteries incluses. Puis est venu le mème Double Homicide de cette année. Dépourvue de contexte, la voix off de l’émission de télé-réalité de Joseline Hernandez Cabaret de Joséline se moque des adversités occasionnelles, comme le mauvais sexe ou un type de corps maladroit. En réalité, la phrase est une réponse à une candidate partageant comment elle a mis fin à une grossesse gémellaire.

Le point : la noirceur, qu’elle soit liée à la joie ou à la douleur, est un raccourci vers la célébrité sur Internet et tout ce qu’elle apporte. Mais alors que les créateurs blancs transforment ces moments en marques personnelles, en accords de parrainage et en petits empires médiatiques, une question plus vaste se pose : ce contenu doit-il être le leur en premier lieu ?

«Les créateurs noirs portent TikTok sur notre dos. Nous créons les tendances, nous donnons les looks, nous sommes les plus drôles – il n’y a aucun argument à ce sujet », dit Louis. « Mais ce qui finit par arriver, ce sont les non-Noirs qui s’approprient notre contenu, et ils finissent par être les visages de ce que les Noirs ont créé. »

Le blackface numérique, ou la cooptation de danses, de mèmes et d’argot popularisés par les créateurs noirs par le côté non noir d’Internet, est commis avec tant de désinvolture et de fréquence que cela ressemble au mode de publication de merde par défaut. Et pourquoi pas ? C’est ainsi que deux des plus grands chéris de TikTok ont ​​trouvé leur rythme.

Pendant des mois, Charli D’Amelio s’est laissée décrire comme la « PDG de Renegade », une combinaison de danse de 30 secondes sur le refrain de « Lottery » de K Camp qui a fait le tour des applications vidéo abrégées Funimate et Dubsmash avant sur Instagram puis sur TikTok en 2019. L’identité de Charli D’Amelio est à jamais liée à la danse, son apogée atteignant son apogée lorsqu’elle l’a interprétée sur le court du NBA Dunk Contest 2020, bien qu’elle n’ait rien à voir avec sa création. La véritable chorégraphe de la danse, Jalaiah Harmon, 15 ans, est restée inconnue jusqu’à ce qu’un profil du New York Times soit publié, et elle a passé des mois à demander des remerciements dans la section des commentaires de TikTok.

« Je pense que j’aurais pu obtenir de l’argent pour cela, des promotions pour cela, j’aurais pu devenir célèbre, me faire remarquer », a déclaré Harmon au Times. « Je ne pense pas que ce genre de choses me soit arrivé parce que personne ne sait que j’ai fait la danse. »

D’Amelio aurait une valeur de 8 millions de dollars, sa fortune d’adolescente étant la fusion d’un contrat de 1 million de dollars avec le houmous de Sabra et un taux courant de 100 000 $ par publication sponsorisée sur les réseaux sociaux. Harmon, quant à lui, aurait une valeur comprise entre 70 000 $ et 100 000 $.

Puis, bien sûr, est venue l’affaire de mars 2021 d’Addison Rae Easterling Jimmy Fallon apparition, où l’influenceur a interprété des interprétations à faible énergie de « Up » de Mya Johnson et Chris Cotter, « Corvette Corvette » de Dorien Scott, « Laffy Taffy » de Camyra Franklin et « Savage » de Keara Wilson sans crédit.

« [It] était un peu difficile à créditer pendant le spectacle », a déclaré Easterling à TMZ après l’apparition. « Ce n’était jamais mon intention et ils méritent certainement tout le crédit, car ils ont proposé ces tendances incroyables. »

Ce n’est pas que les créateurs noirs ne reçoivent jamais de crédit pour les tendances dont ils sont à l’origine. C’est qu’ils le reçoivent systématiquement après une volte-face publique, où toute autonomie qu’ils avaient sur leur propriété créative de facto leur est retirée par des couches de créateurs blancs, adorant les fans, les apparitions dans les médias et le contrecoup qui s’ensuit.

Harmon a pu danser avec D’Amelio au NBA All-Star Game, mais seulement après une tempête de critiques. Et les créateurs originaux des danses exécutées par Easterling ont été invités à Jimmy Fallon pour exécuter leurs danses virtuellement après une pause de spectacle, mais pas avant que le spectacle ait été fustigé. Il y a quelque chose dans chacun de ces moments qui ressemble moins à une célébration qu’à l’instant qui précède l’expiration. Ce n’est pas tant un « Félicitations » qu’un « Il était temps ».

« Avec la quantité de services de police déjà en cours sur l’application, avoir enfin une vidéo qui fonctionne bien, ou aimer obtenir une forme de reconnaissance, puis la faire arracher vous fait mal », explique Louis. « Et puis ne pas être crédité s’ajoute également aux blessures déjà ouvertes. »