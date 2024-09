« Black Swan » avait une arme dans son soutien-gorge la nuit où elle a rencontré son mari. 4 ans plus tard, elle l’a tué

En juillet, un jury a reconnu Ashley Benefield coupable d’homicide involontaire dans la mort par balle de son ex-mari, Douglas Benefield.

Douglas et Ashley Benefield.

Dans sa chambre, Ashley Benefield a tiré quatre fois, touchant son ex-mari à deux reprises le 27 septembre 2020. Douglas Benefield a succombé à ses blessures plus tard dans la nuit.

Les enquêteurs ont recueilli des preuves suggérant qu’elle lui a tiré dessus parce qu’elle voulait être mère célibataire. Elle affirme avoir tiré sur lui en état de légitime défense

À la barre cet été, l’ancienne ballerine a déclaré qu’elle s’était vantée de posséder plusieurs armes à feu.

Le couple s’est rencontré lors d’un dîner politique élégant en 2016, et la femme – qui sera plus tard surnommée la Ballerine « Cygne noir » par les médias — portait une arme dans son soutien-gorge.

Quatre ans plus tard, Ashley Benefield a tiré sur son ex-mariDouglas Benefield, à deux reprises dans sa maison de Bradenton, en Floride.

Le 30 juillet, Ashley était reconnu coupable d’homicide involontaireselon le verdict obtenu par PEOPLE.

L’aveu explosif selon lequel elle portait une arme la nuit où elle l’a rencontré est venu dans le témoignage du procès examiné dans une prochaine émission de 48 heures sur CBS. (L’émission de deux heures, « L’affaire du cygne noir(Partie 1 et partie 2″, sera diffusé le samedi 7 septembre, de 21 h à 23 h HE/HP, et sera également diffusé sur Paramount+.)

Le témoignage a été confirmé à PEOPLE par la procureure en chef des homicides, Suzanne O’Donnell, qui a interrogé l’ancienne danseuse à la barre.

Mike Lang/USATNSYNDICATION Mike Lang/USATNSYNDICATION Ashley Benefield lors d’une audience sur l’immunité en cas d’usage justifiable de la force le 6 juillet 2023 au centre judiciaire du comté de Manatee à Bradenton, en Floride. » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/7VofdnuCBxZIG1pfgIjm4w–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/a9cca78372bdb7fbe1cbe765c2c2a3f2″ class= »caas-img »/> Mike Lang/USATNSYNDICATION Ashley Benefield lors d’une audience sur l’immunité en cas d’usage justifiable de la force le 6 juillet 2023 au centre judiciaire du comté de Manatee à Bradenton, en Floride.

« Vous vous êtes en fait vanté… d’avoir des armes à feu, n’est-ce pas ? », a demandé O’Donnell au défendeur.

« Oui », a témoigné Ashley.

O’Donnell a poursuivi : « Pendant le temps où vous avez rencontré Doug lors d’un événement politique, vous aviez une des armes dans votre soutien-gorge ? »

« Oui, répondit-elle. C’est là que je le cache, que je le porte. »

Depuis le soir de la fusillade du 27 septembre 2020, Ashley a affirmé avoir tiré sur son mari en état de légitime défense, selon une transcription de l’appel au 911 soumise en preuve au procès et obtenue par PEOPLE.

Peu avant 19 heures, son voisin d’à côté, John Sant, a déclaré au répartiteur qu’elle était venue chez lui « assez hystérique », lui disant que son mari « l’avait agressée et qu’elle lui avait tiré dessus », alors que sa mère et sa jeune fille jouaient au parc.

Elle a ajouté qu’elle avait apporté « l’arme » avec elle.

Photo d’identité d’Ashley Benefield du bureau du shérif du comté de Manatee en 2020.

Les premiers intervenants ont trouvé Douglas sur le sol de sa chambre, blessé par balle à la jambe, une deuxième balle ayant « traversé le biceps droit » et pénétré « dans sa cavité thoracique par le côté droit », selon la plainte pénale obtenue par PEOPLE.

Il a été déclaré mort à 21 heures

Le détective Justin Warren a déclaré dans la plainte qu’Ashley n’avait subi « aucune blessure à part une légère égratignure sur le côté droit », qu’il a décrite comme semblant « ancienne et très mineure ».

« D’après les blessures infligées à Douglas, il ne semble pas qu’il ait fait face à Ashley lorsqu’elle a commencé à tirer », a écrit Warren dans la plainte. « Il ne semble pas non plus que Douglas ait adopté une position défensive ou combative. »

Après les coups de feu, son ex-mari serait apparemment tombé au sol, se cognant la tête contre le mur « en tombant », selon Warren.

Cette nuit-là, la police a emmené Ashley au commissariat – où son avocat les attendait – pour l’interroger, et elle aurait déclaré, selon la plainte, que « ses oreilles bourdonnaient toujours ».

Douglas et Ashley Benefield.

Ce n’était pas la première fois qu’Ashley portait plainte contre son mari, a affirmé Warren dans la plainte, notant que « depuis le moment où Ashley a découvert qu’elle était enceinte », elle a déposé « de nombreux dossiers », qui ont tous été classés comme non fondés et aucun d’entre eux n’alléguant de violence domestique.

Une recherche en ligne de son nom dans Dossiers du tribunal de circuit du comté de Manatee révèle quatre dossiers clos de « relations domestiques » déposés entre avril 2018 et mai 2020.

« Sur la base de ces cas et des actions d’Ashley qui ont conduit au meurtre de Douglas Benefield, il semble que l’objectif principal de ces plaintes était d’éloigner l’enfant de Douglas », a allégué Warren dans la plainte, notant que « dans l’un des cas les plus récents », un juge « a ouvertement indiqué qu’elle ne trouvait pas que l’histoire d’Ashley possédait un ‘scintilla de vérité’ ».

« À ce stade, il semble qu’Ashley ait épuisé tous les moyens légaux pour éloigner l’enfant de Douglas avant la fusillade », a ajouté Warren dans la plainte.

Ashley, dont le procès est prévu pour le 22 octobre, risque jusqu’à 30 ans de prison, et O’Donnell a déclaré à PEOPLE qu’elle prévoyait de demander la peine maximale.

Ashley reviendra au tribunal avant la condamnation pour une audience le 16 septembre au cours de laquelle le juge décidera si ses avocats de la défense – qui affirment à PEOPLE qu’il existe « des preuves irréfutables de mauvaise conduite des jurés » – peuvent interroger les jurés sur des questions en cours de procès dans l’espoir d’en obtenir un nouveau.

O’Donnell nie toute mauvaise conduite dans cette affaire.

Neil G. Taylor, qui représente Ashley, dit douter que le tribunal du comté accorde un nouveau procès, mais il est « convaincu à 98 % que la cour d’appel le fera ».

« Au moins dans le comté de Manatee – où les politiciens font régulièrement campagne sur le deuxième amendement et le droit de porter des armes – vous seriez assez surpris du nombre de femmes armées chaque jour », a ajouté Taylor.

L’émission de deux heures de 48 heures de CBS, « L’affaire du cygne noirPartie 1 et Partie 2″, sera diffusé le samedi 7 septembre, de 21 h à 23 h HE/HP, et sera également diffusé sur Paramount+.

Si vous êtes victime de violence domestique, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 ou rendez-vous sur lahotline.org. Tous les appels sont gratuits et confidentiels. La hotline est disponible 24h/24 et 7j/7 dans plus de 170 langues.

