Black Shark annonce de nouveaux accessoires de jeu pour le marché mondial

La branche de jeu Xiaomi, Black Shark, a annoncé aujourd’hui une multitude d’accessoires de jeu. Il y a la montre intelligente Black Shark S1, les écouteurs sans fil à oreille ouverte Lucifer sur le devant des appareils portables. Nous avons également reçu la manette de jeu sans fil Green Ghost et un nouveau refroidisseur pour smartphone – le MagCooler 3 Pro compatible MagSafe.

Montre intelligente Black Shark S1 dispose d’un écran AMOLED rond de 1,43 pouces, d’une lunette en métal et d’un indice IP68. Vous bénéficiez également d’appels Bluetooth sur l’appareil et d’une surveillance 24h/24 et 7j/7 de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang. La montre peut également suivre plus de 100 modes sportifs et Black Shark revendique une autonomie de 10 jours avec une utilisation normale.

Black Shark S1 est disponible dans une seule couleur noire et son prix est de 50 $. La montre est en précommande sur le site officiel de Black Shark avec des livraisons aux États-Unis et dans toute l’Europe.

Le Écouteurs Black Shark Lucifer apportent une conception à oreille ouverte avec des pilotes de 16,2 mm, une connectivité Bluetooth 5.3 et un indice de résistance à l’eau IPX4. Black Shark revendique 7 heures d’écoute avec une seule charge et trois charges complètes à partir du boîtier, prolongeant la durée de vie totale de la batterie à 28 heures.

Les écouteurs Black Shark Lucifer sont disponibles en noir et sont au prix de 40 $.

Le MagCooler 3 Pro est compatible avec les modèles iPhone 12 et plus et apporte un effet d’éclairage RVB. Black Shark promet que son dernier refroidisseur peut faire baisser la température de la surface de votre iPhone jusqu’à 35°C. Vous bénéficiez également de contrôles supplémentaires sur le ventilateur dans l’application Shark Arsenal.











MagCooler 3 Pro

MagCooler 3 Pro est au prix de 40 $.

Manette de jeu Black Shark Green Ghost présente une disposition de style Xbox avec un taux d’interrogation de 1 000 Hz, une visée précise et prometteuse pour l’eSport et des joysticks dotés de joysticks adhésifs Alps et est censé apporter une précision de 2 000 niveaux. La manette Green Ghost est compatible avec toutes les consoles modernes, appareils PC, Mac, iOS et Android. Il présente également une conception ergonomique antidérapante, des boutons de déclenchement magnétiques à deux étages et une batterie de 1 000 mAh rechargeable via USB-C.

Le contrôleur Black Shark Green Ghost est au prix de 100 $ sur le site Web de Black Shark.

Magasin Requin Noir