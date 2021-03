Dans cet esprit, le Black Shark 4 Pro a réussi un score combiné de 81 points, le plaçant au sommet du classement du DxOMark à un point au-dessus du Xiaomi Mi 10S. La revue fait l’éloge des capacités de lecture du nouveau Black Shark avec un timbre et une balance sonore de premier ordre. On dit que la sortie de volume est cohérente à tous les niveaux et adaptée à tous les types de contenu. Vous pouvez en savoir plus sur les performances du Black Shark 4 Pro ci-dessous.

Du côté audio, nous examinons une conception à deux haut-parleurs avec une configuration stéréo en bas et en haut. Le téléphone est livré avec ses propres profils sonores pour les jeux, la musique et les films et dispose également d’une prise casque. Vous bénéficiez également de la prise en charge des codecs DTS, AAC et Cirrus Logic.

