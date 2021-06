Black Shark 4 obtient une nouvelle variante de mémoire

Le smartphone de jeu Black Shark 4 dévoilé en mars est désormais disponible dans une nouvelle configuration de mémoire en Chine – 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est au prix de 2 999 CNY (470 $/385 €) et peut être acheté sur le site officiel de Black Shark et sur JD.com.

À 2 999 CNY, le nouveau modèle 8 Go/256 Go coûte le même prix que la version 12 Go/128 Go, donc la décision d’achat dépend de si vous voulez plus de RAM ou de stockage. Les autres variantes sont disponibles en configurations 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go, au prix de 2 499 CNY (390 $/320 €), 2 699 CNY (420 $/345 €) et 3 299 CNY (515 $/425 €). ), respectivement.

Le Black Shark 4 est alimenté par le SoC Snapdragon 870, exécute JoyUI 12.5 basé sur Android 11 et arbore un écran 6,67″ 144Hz FullHD + Super AMOLED. Le capteur est aligné horizontalement sur le capot arrière avec des unités ultra-larges 8MP et macro 5MP.

L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 120 W, et le Black Shark 4 dispose également de déclencheurs physiques d’épaule pour améliorer l’expérience de jeu.

Vous pouvez lire notre critique écrite approfondie de Black Shark 4 ici pour en savoir plus à ce sujet ou regarder la critique vidéo liée ci-dessous.

