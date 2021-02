Black Shark 4, 4 Pro et leur chargeur rapide de 120 W sont certifiés par le 3C

Les Black Shark 4 et 4 Pro ont été taquinés avec une charge rapide de 120 W. L’affiche officielle est entrée un peu plus en détail – une batterie de 4500 mAh peut être remplie en moins de 15 minutes par le chargeur de 120 W. Et maintenant, grâce à une certification 3C, nous avons des détails sur le chargeur lui-même.

Le MDY-12-ED est le bloc d’alimentation en question. Il plafonne à une sortie de 20 V à un courant de 6 A avec une note «uniquement pour une altitude de 5 000 m et moins». Cela ne devrait pas être un problème car une vérification rapide de Wikipédia montre qu’il n’y a pas de grandes villes à proximité de la marque des 5000 m. Vraisemblablement, il s’agit de charger dans les avions.





3C a certifié les Black Shark 4, 4 Pro et leur chargeur rapide 120W

Quoi qu’il en soit, les deux modèles Black Shark 4 prendront en charge le chargeur 120W. L’un est KSR-A0 («Kaiser»), l’autre est PRS-A0 («Penrose»), on ne sait pas à 100% quel est le Pro et quelle est la version vanille. Les deux seront alimentés par des chipsets Snapdragon 888.

La version Kaiser est apparue sur la console Google Play, qui affichait 8 Go de RAM et une résolution d’écran de 1080 x 2400 px. TENAA répertorie la taille de l’écran à 6,67 pouces et l’épaisseur du téléphone à 10,3 mm. Son frère, le Penrose, a également fui sur le GPC avec 12 Go de RAM.

Malgré quelques teasers officiels, nous n’avons toujours pas de date d’annonce pour le duo Black Shark 4. Les rumeurs indiquent que cela se produira en mars, mais il n’y a aucune confirmation de la société elle-même.

La source