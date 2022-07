Black Rifle Coffee nomme l’ancien PDG de Wendy’s au poste de président exécutif

Black Rifle Coffee, une entreprise de boissons fondée par des vétérans qui est devenue publique plus tôt cette année, a déclaré mardi qu’elle avait nommé l’ancien PDG d’Office Depot et Wendy’s, Roland Smith, au poste de président exécutif, avec effet immédiat.

Smith, qui est déjà membre du conseil d’administration de Black Rifle Coffee, assume le rôle de travailler plus étroitement avec la suite C de l’entreprise pour ouvrir de nouveaux emplacements physiques et aider à stimuler les ventes directes aux entreprises.

Smith était PDG de Wendy’s en 2011 et il a dirigé Office Depot de novembre 2013 à février 2017. Smith a été nommé PDG d’Office Depot peu de temps après la conclusion de son accord de fusion avec OfficeMax. À l’époque, il avait la réputation de redresser des entreprises, notamment la chaîne d’épiceries Food Lion.

Il assume la présidence de Black Rifle Coffee du fondateur Evan Hafer, qui restera dans son rôle de PDG et d’actionnaire important, a déclaré un porte-parole. Le co-PDG Tom Davin restera également dans l’entreprise, a ajouté le représentant.

Black Rifle Coffee, fondée en 2014 et basée à Salt Lake City, est connue pour vendre des produits de café sur le thème des armes à feu tels que son “AK-47 Espresso Blend” et “Murdered Out Coffee Roast”. La plupart de ses ventes sont réalisées en ligne, et elle vend également par l’intermédiaire de grands détaillants comme Walmart.

À la fin du premier trimestre de 2022, Black Rifle Coffee comptait 18 emplacements, contre seulement quatre un an plus tôt. Il a déclaré qu’il prévoyait d’avoir 78 magasins d’ici la fin de 2023.

Les ventes nettes de Black Rifle Coffee ont totalisé 233 millions de dollars pour 2021, et il a généré des revenus de 315 millions de dollars cette année.

“Je vois des opportunités importantes pour nous d’atteindre plus de clients via de nouveaux canaux et des points de distribution supplémentaires”, a déclaré Smith, dans un communiqué.

En février, Black Rifle est devenu public par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, SilverBox Engaged Merger Corp. L’accord valorisait l’activité des boissons à environ 1,7 milliard de dollars.

À la clôture du marché de mardi, la société était évaluée à environ 1,8 milliard de dollars.

La société a récemment été prise dans une controverse impliquant les Cowboys de Dallas.

L’équipe de la NFL a fait face à un contrecoup après avoir annoncé un partenariat avec Black Rifle Coffee juste un jour après la fusillade mortelle à Highland Park, dans l’Illinois. Dans un communiqué, Black Rifle Coffee a déclaré que l’accord avec les Cowboys était en cours depuis longtemps.