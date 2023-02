Black QBs au Super Bowl : pourquoi Warren Moon dit que c’est important

Pour la toute première fois lors d’un match de championnat du Super Bowl de la NFL, les deux équipes aligneront des quarts de départ noirs.

Dimanche, Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City et Jalen Hurts des Eagles de Philadelphie dirigeront leurs équipes pour le Super Bowl LVII à Glendale, en Arizona.

Si les Chiefs gagnaient, Mahomes deviendrait le premier quart-arrière noir à remporter le Super Bowl à deux reprises.

Si les Eagles remportent le trophée, Hurts serait le quatrième quart-arrière noir à remporter le Super Bowl, rejoignant les rangs de Doug Williams, Mahomes et Russell Wilson avant lui.

Le moment, qui survient pendant l’histoire des Noirs aux États-Unis, est important pour l’ancien quart-arrière professionnel Warren Moon.

“C’est un moment de fierté pour moi, cela ne fait aucun doute”, a déclaré vendredi le vétéran de la NFL et de la LCF à Your Morning de CTV. “Je sais ce que les quarterbacks afro-américains ont traversé au cours des 60, 70 dernières années.”

Moon a déclaré que l’alignement de joueurs noirs au poste de quart-arrière était depuis longtemps un problème dans le sport, alimenté par des questions sur leur intelligence, leurs compétences en leadership et leur valeur marchande.

“Nous avons vraiment remarqué que beaucoup de faits sous-jacents étaient que les gens ne voulaient pas que les Afro-Américains occupent cette position de leadership”, a-t-il déclaré. “Eh bien, ces barrières ont été brisées maintenant et maintenant nous sommes dans le plus grand match du sport, qui est un Super Bowl, et nous avons deux jeunes hommes afro-américains qui dirigent leurs organisations dans ce match.”

“C’est très important”, a déclaré Moon, suggérant que

Les quarts-arrière afro-américains “prospérent” dans la NFL maintenant.

“Ils s’en sortent très bien, en ce qui concerne l’échelle salariale. Ils sont au sommet de la chaîne salariale, ils sont rédigés haut, ils sont très bien approuvés”, a-t-il déclaré. “Il y a donc eu beaucoup de changements graves et significatifs autorisés.”

Avant le match, Mahomes a remporté son deuxième prix du joueur le plus utile. Hurts n’a jamais remporté le prix. Mahomes en est à sa sixième année à jouer dans la NFL, c’est la troisième saison de Hurts.

L’avant-spectacle du Super Bowl débutera le 12 février à 18 h, HNE sur CTV/TSN. Le jeu commence à 18h30 HNE.



