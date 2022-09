Black Press Media se joint à 46 médias pour demander un plan de protection des journalistes contre la haine et les menaces

Jeudi (1er septembre), Black Press Media et 46 autres associations de journalistes et médias ont signé une lettre exhortant le premier ministre Justin Trudeau et 13 députés, politiciens et chefs de parti à élaborer des plans pour protéger les journalistes contre la haine et les menaces à notre sécurité.

Cher premier ministre Trudeau,

Nous écrivons au sujet de la haine et du harcèlement en ligne croissants et alarmants ciblant les journalistes et le journalisme en tant que profession. Il s’agit d’un problème mondial, qui menace non seulement la sécurité et le bien-être des journalistes, mais le bon fonctionnement de la démocratie elle-même. De nombreux pays travaillent actuellement sur des plans de riposte. Nous demandons à la police et aux décideurs canadiens de faire de même.

Pour la plupart, ces attaques visent des journalistes racialisés et féminins qui subissent un nombre croissant de menaces de violence ciblées et ignobles. La tendance est claire.

Dans une enquête Ipsos de 2021 auprès des journalistes, 72 % des personnes interrogées ont déclaré avoir subi une forme de harcèlement en ligne. À l’époque, le CAJ a cosigné une déclaration avec de nombreux médias canadiens, affirmant qu’« il ne peut y avoir de tolérance pour la haine et le harcèlement des journalistes ou pour l’incitation aux attaques contre les journalistes pour faire leur travail ».

Pourtant le problème grandit. Le volume et la nature de la rhétorique de la récente série d’attaques ont fait craindre à de nombreux journalistes, ainsi qu’à leurs organisations respectives, pour leur sécurité.

Nous demandons aux forces de police de prendre plusieurs mesures immédiates pour faire face aux incidents actuels et de travailler avec nos organisations pour lutter contre les abus contre les journalistes et toutes les victimes de haine et de harcèlement en ligne.

Premièrement, bon nombre des e-mails menaçants utilisent un langage similaire, le langage couramment utilisé par les groupes extrémistes nationaux. Pourtant, étant donné que les forces exigent une plainte individuelle pour chaque incident et que chaque incident semble être traité de manière discrète, nous craignons que les liens entre les cas et les liens avec les groupes extrémistes ne soient manqués et que, par conséquent, cette approche puisse ne pas répondre aux menace.

Les journalistes qui se sont mobilisés pour soutenir publiquement les plaignants ont eux-mêmes été la cible d’e-mails abusifs, suggérant que les abus ne peuvent pas être traités simplement comme des incidents distincts, mais justifient plutôt une approche globale et coopérative entre les forces, quelle que soit la géographie.

Deuxièmement, nous demandons aux forces de police de revoir et d’améliorer leurs processus respectifs de dépôt de plaintes pour propos haineux et harcèlement. À plusieurs reprises, les journalistes de nos organisations ont eu de la difficulté à signaler des incidents de harcèlement à la police, à attendre des heures au téléphone et, dans certains cas, à être traités de manière insensible ou dédaigneuse par des agents. Cela décourage non seulement les victimes de porter plainte, mais ajoute au traumatisme déjà considérable qu’elles subissent.

Troisièmement, nous pensons qu’une transparence et un dialogue accrus sont essentiels alors que nous travaillons vers notre objectif commun d’assurer la sécurité des journalistes – et de toutes les cibles de la haine.

En particulier, nous demandons que :

• qu’un processus soit établi par lequel les organisations médiatiques peuvent fournir à la police des résumés d’incidents multiples et de modèles d’abus qui pourraient ne pas être apparents lorsque la police se fie uniquement aux rapports de plaignants individuels;

la police fournit des mises à jour régulières aux plaignants sur l’état d’avancement des enquêtes et les mesures prises ; et,

• pour à la fois aider la police et alléger le fardeau des plaignants, donner aux médias un rôle officiel dans le dépôt de plaintes au nom ou avec des journalistes qui sont devenus la cible de haine et de harcèlement.

Au-delà des forces de l’ordre, les plateformes de médias sociaux, qui sont un canal majeur de diffusion de la haine et du harcèlement, portent une responsabilité importante dans la lutte contre ce fléau. Il y a encore beaucoup à faire, tant en termes d’urgence que d’efficacité, dans la manière dont ces entreprises répondent aux plaintes pour abus sur leurs plateformes.

Sur cette question et sur d’autres, les décideurs ont eux aussi un rôle à jouer. La haine et les menaces lancées contre les journalistes ont un effet paralysant qui est mauvais pour la démocratie. C’est l’une des raisons citées dans une récente prise de position, préparée pour le Conseil de l’Europe, qui appelle tous les pays membres à rassembler les ministères concernés, les forces de l’ordre, les entreprises de médias sociaux et la société civile, y compris les journalistes, pour élaborer des plans nationaux. protéger les journalistes et donc la démocratie. Plusieurs pays sont bien avancés dans cet effort.

Nous demandons au gouvernement fédéral de faire de même pour le Canada.

Il est de plus en plus évident que l’abus en ligne est un problème croissant pour les gens de notre industrie et au-delà. Nous avons vu de près le terrible bilan que ces menaces et cette haine peuvent avoir. Il s’agit d’un mal social profond et répandu que nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer et que nous devons trouver des moyens de contrer. Nous avons tous un intérêt dans ce combat.

Nous soussignés,

Nouvelles nationales APTN

Médias de la presse noire

Observateur national du Canada

Canadaland

Association canadienne des journalistes noirs, The (CABJ)

Association canadienne des radiodiffuseurs, L’ACR

Association canadienne des journalistes, L’ACJ

Forum canadien du journalisme sur la violence et les traumatismes

Fondation pour le journalisme canadien, La (CJF)

Presse Canadienne, La

CBC/Radio-Canada

CityNews

Coalition pour les femmes en journalisme, La (CFWIJ)

CWA Canada – Le syndicat des médias

Publication communautaire de discours

Fédération professionnelle des journalistes du Québec, La (FPJQ)

Groupe Média Glacier

Nouvelles mondiales

Globe and Mail, Le

Ligne Verte, La

Hill Times, Le

Journalistes pour les droits de l’homme (JDH)

J-Écoles Canada

La Presse

Logique, La

Copines des médias

Groupe de médias Metroland

Narval, Le

Conseil national de la presse et des médias ethniques du Canada (NEPMCC)

Association des journalistes amérindiens, The (NAJA)

Nouveaux médias canadiens

Médias d’information Canada

Actualités OMNI

Groupe de médias Overstory

PEN Canada

Postmédia

Appuyez sur l’avant

Appuyez sur Progression

Québecor

Association de nouvelles radio-télévision numérique (RTDNA)

Ricochet

Soleil, Le; et les Coops de l’information

Étoile de Toronto

TVO

Tyee, le

Unifor

Médias villageois

Morse, Le

West End Phoenix, Le

Presse gratuite de Winnipeg, The

Monde Liberté de la presse Canada

CC :

L’honorable Marco Mendicino, CP, député

L’honorable Marci Ien, CP, députée

L’honorable David Lametti, CP, député

L’honorable Seamus O’Regan, CP, député

L’honorable Pablo Rodriguez, CP, député

M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois

Amita Kuttner, chef par intérim, Parti vert du Canada

M. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada

M. Scott Aitchison, député, candidat à la chefferie fédérale, Parti conservateur du Canada

M. Roman Baber, candidat à la chefferie fédérale, Parti conservateur du Canada

M. Jean Charest, CP, candidat à la chefferie fédérale, Parti conservateur du Canada

Dre Leslyn Lewis, députée, candidate à la direction fédérale, Parti conservateur du Canada

M. Pierre Poilievre, CP, député, candidat à la chefferie fédérale, Parti conservateur du Canada

