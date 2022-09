En 2019, un tweet a déclenché les débuts de la petite entreprise de Paulana Lamonier. Lorsqu’elle a tweeté qu’elle voulait apprendre à nager à 30 Noirs à Long Island, New York, la réponse a été écrasante : elle a reçu des centaines de demandes de cours de tout le pays. Il y a encore des gens sur la liste d’attente, dit-elle. De là, l’entreprise haïtiano-américaine, Black People Will Swim, est née. Le nom est à la fois un appel à l’action et un appel à plus d’inclusion dans la natation, dit Lamonier.

Paulana Lamonier, fondatrice de Black People Will Swim CNBC le faire

En quelques années, l’homme de 31 ans a pu amasser suffisamment d’argent pour sécuriser une piscine, embaucher des entraîneurs de natation et commencer à enseigner aux étudiants. Au cours de l’été 2021, Lamonier a appris à nager à 60 personnes noires, dépassant de loin son objectif de 30. Et en 2022, elle dit qu’il y avait environ 100 étudiants dans le programme.

Une passion pour la natation

La mère de Lamonier l’a inscrite à des cours de natation vers l’âge de 12 ans, mais elle ne les a pas pris au sérieux au début. “Tout au long de mes années de croissance, je n’ai vraiment pas continué à nager. Je l’ai en quelque sorte perdue”, dit-elle. “Alors, quand je suis arrivé à l’université, j’ai dû réapprendre à nager.” Et elle l’a fait. Alors qu’elle fréquentait le CUNY York College dans le Queens, New York, où elle a étudié le journalisme, Lamonier a rejoint l’équipe de natation et est finalement devenue capitaine.

Alors qu’elle fréquentait le CUNY York College dans le Queens, New York, où elle a étudié le journalisme, Paulana Lamonier a rejoint l’équipe de natation et est finalement devenue la capitaine. Avec l’aimable autorisation de Paulana Lamonier

Après avoir obtenu son diplôme en 2013, Lamonier savait qu’elle voulait continuer à nager. Elle a commencé à travailler au YMCA local de la Jamaïque, dans le Queens, où elle a appris les bases de l’enseignement de la natation, notamment comment élaborer des plans de cours pour les élèves. Lamonier y a travaillé pendant environ quatre ans jusqu’à ce qu’elle arrête de se concentrer sur la croissance de sa carrière de journaliste en tant que stratège indépendante des médias sociaux. Cependant, elle a quand même donné des cours de natation privés à côté pour gagner de l’argent supplémentaire. “Ce serait probablement comme 100 dollars pour quatre leçons d’une heure”, dit-elle. “C’est un vol.”

Faire grandir son entreprise

Bien que Lamonier ne soit pas étranger aux cours de natation, le démarrage d’une petite entreprise s’est accompagné d’une nouvelle série de défis. Au début, l’un des obstacles les plus difficiles était d’avoir une piscine. Lamonier a essayé les collèges et universités locaux, mais beaucoup avaient été convertis en sites de vaccination Covid-19. Finalement, quelqu’un qui possédait une piscine privée a tendu la main et a accepté de la louer. Bien que Black People Will Swim ait été officiellement lancé en janvier 2020, il n’a pu commencer à organiser des cours de natation qu’en juillet 2021, en raison de la pandémie de Covid-19.

Black People Will Swim de Paulana Lamonier accepte les élèves de deux ans et plus de tous les niveaux. CNBC le faire

Il y avait aussi la question du financement. Lamonier a utilisé environ 5 000 $ de ses économies pour lancer l’entreprise, ce qui impliquait la création d’une LLC et l’embauche d’un coach d’affaires et d’un directeur créatif. Depuis lors, elle a recueilli près de 136 000 $ grâce à différentes subventions, dont une subvention de 10 000 $ d’Adidas et une subvention de 25 000 $ d’American Express, qui visent toutes deux à soutenir les femmes fondatrices créant un changement dans le sport. Lamonier a également pu collecter environ 8 500 $ en 2020 et 2021 via une campagne de financement participatif en ligne. L’entreprise a réalisé environ 16 000 $ de ventes en 2021 et environ 19 000 $ en 2022. Lamonier admet que la gestion d’une école de natation “coûte assez cher”. Il en coûte 45 $ de l’heure, soit environ 720 $ par semaine, pour louer la piscine. De plus, elle paie ses quatre instructeurs 18 $ de l’heure et son directeur aquatique 25 $ de l’heure. Après dépenses, elle est capable de se payer environ 500 $ à 1 000 $ par mois. Elle facture entre 160 $ ​​et 210 $ pour des forfaits de natation de six semaines et accepte les étudiants de deux ans et plus de tous les niveaux.

Briser le stéréotype selon lequel les Noirs ne nagent pas

Bien que les cours soient ouverts à tous, Lamonier se concentre spécifiquement sur l’enseignement aux Noirs pour combattre un stéréotype séculaire selon lequel les Noirs ne savent pas ou ne savent tout simplement pas nager. Le stéréotype nuisible découle d’un manque historique et systémique d’accès aux installations de natation pendant les périodes de ségrégation aux États-Unis remontant au début du 20e siècle. Les politiques racistes et la violence commises par les Américains blancs à travers le pays ont souvent empêché les Noirs américains d’accéder aux piscines publiques et aux espaces de loisirs, écrit l’historien Jeff Wiltse dans son livre “Contested Waters : A Social History of Swimming Pools in America”.

Paulana Lamonier a fondé son entreprise basée à New York, Black People Will Swim, dans le but de lutter contre un stéréotype nuisible. CNBC le faire