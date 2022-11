‘Black Panther: Wakanda Forever’ Scène post-crédits et taquineries MCU, expliquées

Panthère noire : Wakanda pour toujours a atterri dans les salles la semaine dernière, nous ramenant dans la nation africaine technologiquement avancée alors que son peuple pleure la perte du roi T’Challa. La suite de 2018 Panthère noire est le 30 Univers cinématographique Marvel film, et il a la scène post-crédits la plus touchante imaginable.

T’Challa, qui détenait le rôle de Black Panther en plus de son statut royal, était joué par Chadwick Boseman, qui décédé d’un cancer du côlon à 43 ans en 2020. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a promis à Boseman ne serait pas remplacé dans le rôle, et le film voit les débuts d’un nouveau Black Panther.

Et si vous restez après le générique, vous aurez également droit à une partie inattendue de l’héritage de T’Challa. SPOILERS en avant.

Scène de mi-crédits : Prince of Wakanda

Après avoir atteint la paix avec Namor et s’être permise de vraiment ressentir, pour la première fois, la perte de T’Challa, la nouvelle Black Panther Shuri (Letitia Wright) brûle sa tenue funéraire sur une plage en Haïti, symbolisant la fin de son processus de deuil.

Après avoir donné suffisamment d’espace à Shuri, l’ancienne petite amie de T’Challa, Nakia (Lupita Nyong’o), sort sur la plage avec un petit garçon (Divine Love Konadu-Sun). Elle le présente comme Toussaint, le fils qu’elle a eu secrètement avec T’Challa.

Tommaso Boddi/Getty Images pour Disney



Shuri note que Toussaint est un nom avec beaucoup d’histoire – elle fait probablement référence à Toussaint Louverture, le général le plus en vue de la Révolution haïtienne. Il est crédité d’avoir dirigé le la révolte d’esclaves la plus réussie de l’histoirequi a mené à Haïti se déclarant une nation indépendante en 1804.

Le jeune Toussaint a été caché en Haïti pour le protéger des pressions du trône wakandais – expliquant pourquoi Nakia n’a pas assisté aux funérailles de T’Challa – mais mentionne que la reine Ramonda a pu le rencontrer avant sa mort. Le charmant gamin se lie instantanément avec Shuri et décide de révéler un secret : Toussaint est son nom haïtien, mais il en a aussi un wakandais.

“Je m’appelle le prince T’Challa, fils du roi T’Challa”, dit-il.

Excusez-moi, mes yeux sont devenus un peu humides en revisitant ce moment.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Marvel a veillé à ce que quelqu’un nommé T’Challa vive dans son univers cinématographique épique. Il est probablement trop tôt pour dire quand ce jeune homme deviendra le roi Wakandan ou Black Panther, puisque nous avons vu M’Baku défier le trône de la nation tandis que Shuri porte le manteau héroïque.

Studios Marvel



Pour l’instant, le prince T’Challa est un instantané potentiel d’une prochaine génération de héros MCU – il représente l’espoir pour l’avenir (après Thor : Amour et tonnerre, c’est le deuxième film Marvel d’affilée qui se termine par l’enfant d’un héros Marvel). Cette scène est également une variante élégante et émotionnellement épanouissante de la tradition post-crédits consistant à taquiner les futurs scénarios.

Dans les bandes dessinées, T’Challa est toujours en vie et sert à la fois de Black Panther et de roi de Wakanda. Il n’a pas de fils avec Nakia, cependant, et sa relation la plus importante était (qui n’a pas encore été introduit dans le MCU). Ils étaient mariés, mais cela s’est terminé après les Avengers .

Y a-t-il une scène post-générique ?

Black Panther : Wakanda Forever n’inclut pas de scène post-générique mais inclut un message pour nous assurer que nous n’avons pas vu le dernier de ces personnages.

“Black Panther reviendra”, lit-on alors que le générique arrive à sa fin.

Studios Marvel



Qu’est-ce que ça veut dire?

Nous ne savons pas où Black Panther apparaîtra ensuite, puisque le troisième film n’a pas encore été annoncé. UN Série Disney Plus centrée sur Wakanda a été annoncé l’année dernière, mais il n’y a pas eu de mise à jour à ce sujet depuis.

Il semble également que la directrice de la CIA moralement discutable Contessa Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) soit formant les Thunderboltsune équipe de super-héros composée de personnages au passé sombre, à des fins néfastes.

Studios Marvel



Compte tenu de l’implication de Val dans les événements de Wakanda Forever et de son désir reconnu de vibranium – un métal rare que l’on trouve principalement à Wakanda – il est possible qu’elle cible la nation une fois qu’elle aura assemblé ses pions surhumains. Thunderbolts est prévu pour une sortie en salles le 26 juillet 2024.

Wakanda Forever est le dernier film de la phase 4 du MCU, mais Shuri pourrait apparaître dans à peu près tous les films annoncés pour Phases 5 et 6. Ces trois phases sont collectivement connues sous le nom de The Multiverse Saga, reflétant Infinity Saga des phases 1, 2 et 3.

Il ressemble actuellement Kang le conquérant (que nous rencontrerons en février prochain Ant-Man et la Guêpe : Quantumania) sera le principal méchant de cette époque, mais peut-être un méchant plus archi que lui verront le jour dans les années à venir. Quoi qu’il en soit, les futures menaces MCU mondiales et multiverselles se rendront presque certainement à Wakanda.

Films à venir en 2022 de Marvel, Netflix, DC et plus Voir toutes les photos